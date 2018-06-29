Bakan Atakan müjdeyi verdi, kimse işini kaybetmeyecek

İşte o açıklama;

K.T. Kıyı Emniyeti Şirketi bünyesinde yer alıp işlerini kaybetme durumununda olan arkadaşlarımız ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığımızın bilgisini vermiştim. Çalışma olumlu sonuçlandı ve bir formül geliştirdik. Yeni haftada hayata geçireceğiz. Bu sayede bu arkadaşlarımız işlerini kaybetmeyecek. İlerleyen dönemlerde benzer sıkıntıların yaşanmaması adına da bir yeniden organize sürecini de başlattık. Daha efektif ve daha organize çalışan bir kıyı emniyeti şirketi yaratacağız.