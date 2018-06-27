BAKAN DESTEKLİ UYARI GREVİ…!!!

KTAMS’ın dün Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği uyarı grevi ilginç anlara sahne oldu. Uyarı grevi esnasında eylemcilerin yanına gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gerçekleştirilen uyarı grevine destek belirterek, yapılan eylemin haklı tarafları olduğunu söyledi…

Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için dün KTAMS, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde uyarı grevi yaptı. Eylemde bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi’ndeki eksiklikler ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası ile ilgili sıkıntıları Bakan Çeler’e aktarmalarına rağmen, bu konularda herhangi bir adım atılmaması nedeniyle uyarı grevi gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇELER: “BU EYLEMİ BEN DE DESTEKLİYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen eyleme katılanların yanında olduğunu belirterek, “Haklı sebepleri var; ekip arkadaşlarının yetersiz sayısı, değişmeyen teşkilat şeması, artan vakalar bu arkadaşların gerekli hizmeti vermesini zorluyor” ifadelerini kullandı. Çeler, “haklı bulduğu bu eylemde eylemcilerin yanında olduğunu belirterek, sendikanın eyleminin yeni eleman alınmasından çok, görevdeki bürokratların değişmesi yönünde olduğu yönünde izlenim edindiğini belirtti.



“ÜZÜNTÜ DUYARIM”

Çeler, seçim yasaklarının 48 saat önce bittiği bir günde eylem yapılmasının sendikanın kararı olduğunu, ‘ancak tek amacın bürokratlar olduğunu görmekten üzüntü duyduğunu’ söyleyerek, çalışma hayatını daha iyi bir yere getirmek adına, geçmişte yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu ve bunun gereklerini yerine getirmek için çalıştığını vurguladı.