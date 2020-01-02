Bakanlar Kurulu Anayasa değişikliği önerisini Meclis'e gönderdi
Bir dizi anayasa değişikliği içerisini içeren Anayasa değişikliği önerisini imzaladı ve Meclis'e gönderdi.
Değişikliklerin Mahkemeler ile ilgili olduğu öğrenildi.
Bakanlar Kurulu Anayasa değişikliği önerisini Meclis'e gönderdi
Bir dizi anayasa değişikliği içerisini içeren Anayasa değişikliği önerisini imzaladı ve Meclis'e gönderdi.
Değişikliklerin Mahkemeler ile ilgili olduğu öğrenildi.
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