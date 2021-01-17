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Bakanlar Kurulu saat 13'de toplanıyor
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KIBRIS
17.01.2021 12:50
Bakanlar Kurulu saat 13'de toplanıyor
Bakanlar Kurulu saat 13'de toplanıyor..
Saat 14'de toplantıya Başsavcı'nın da katılacağı öğrenildi.
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