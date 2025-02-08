Bakanlar Kurulu’ndan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na iki yeni atama

Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda (VYK) üye değişikliği yapılmasına karar verdi.

Buna göre, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Hamit Bakırcı’nın yerine İsmail Güneş Güneşoğlu, Ersun Kutup’un yerine ise Beyhan Gürgöze atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, E.S.(K-I)1176-2021 sayı ve 23.8.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan öneriye atfen, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 5’nci maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanan Hamit Bakırcı’nın yerine görev değişikliği sağlamak üzere İsmail Güneş Güneşoğlu’nun, Ersun Kutup’un yerine ise görev değişikliği sağlamak üzere Beyhan Gürgöze’nin atanması hususunun Sayın Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.”