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Baraka Kültür Merkezi: Barış ve halkların kardeşliği için “Kimliksizler”in eylemine destek veriyoruz.

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Baraka Kültür Merkezi: Barış ve halkların kardeşliği için “Kimliksizler”in eylemine destek veriyoruz.
Baraka Kültür Merkezi: Barış ve halkların kardeşliği için “Kimliksizler”in eylemine destek veriyoruz.

Baraka Kültür Merkezi:

Barış ve halkların kardeşliği için “Kimliksizler”in eylemine destek veriyoruz.

Barış ve halkların kardeşliği amacıyla yıllardır faaliyet gösteren bir kültür derneği olarak, Kimliksizler Derneği’nin güney Kıbrıs’taki eylemini destekliyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne gerçekleşecek olan yürüyüşe katılıyoruz.

Kıbrıslı Türkler, kültürel kimliklerini, yeri gelmiş güneydeki komşularımızdan farklılaşarak, yeri gelmiş Türkiye halklarından ayrışarak oluşturmuş ve korumuştur. Ancak uluslararası geçerliliğe sahip bir devletin kimliğini edinmek konusunda yıllarca sıkıntı yaşamışlardır. Kapıların açılmasından sonra ise bazı Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alabilirken, yabancı biri ile evlenen kişilerin Kıbrıslı çocukları vatandaşlık alamamaktadır. Başlatılan hukuksal mücadeleler de yanıtsız kalmaktadır. Bu durum kişisel hak ve özgürlükleri olumsuz etkilerken, ada halklarının yakınlaşmasına da engel olmaktadır.

Anayasal olan ve doğuştan gelen vatandaşlık hakkını vermek için kişinin kime aşık olup kiminle nerede evleneceğine ve çocuğunu nerede doğuracağına karışan bir devlet, kuzeyde de olsa güneyde de olsa zorba sıfatını hak etmektedir.

Sadece Kıbrıslı Türklere değil, bir yabancı ile evlenen Kıbrıslı Elenlere de yapılan bu ırkçı ve ayrımcı uygulamayı kınadığımızı duyurur, Baraka dostlarını, 17 Haziran Cumartesi saat 17.00’de Ledra Palace’tan başlayacak olan “Kimliksizler”in yürüyüşüne çağırırız.

 

 

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