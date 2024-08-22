Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk Moda Akademisi kuruyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya gelen ünlü modacı Barbaros Şansal, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla bir moda akademisi kuracağını duyurdu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya gelen ünlü modacı Barbaros Şansal, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla bir moda akademisi kuracağını duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 6. Edremit Kitap Fuarı, 19 Ağustos akşamı kapılarını açtı. Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da birçok sanatçı ve aydını ağırlamaya devam ediyor.

Fuarın üçüncü gününde sevenleriyle buluşan isimlerden biri de ünlü modacı Barbaros Şansal oldu. Okurlarıyla imza ve söyleşi etkinliklerinde bir araya gelen Şansal, bu yıl içerisinde Edremit’te kadın istihdamı ve emeği üzerine iki yeni proje daha gerçekleştireceklerini açıkladı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte üretim ve istihdamı artırmak için bir moda akademisi kuracağını duyurdu.

Ustasının ismini verecek

Akademinin adının, onu yetiştiren duayen modacı Yıldırım Mayruk'un ismi olacağını belirten Şansal, şunları söyledi:

“Ben bütün bu haytalıkları yaparken, ustam Yıldırım Mayruk şu an doksan yaşında ve gelinlik dikiyor. O yüzden beni yetiştiren ustam bir terzi, ben ise onun yamağıyım. Onun adını ölümsüzleştirmek için, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile üretim ve istihdama yönelik büyük bir Yıldırım Mayruk Moda Akademisi kuruyoruz. Müjdesini de buradan vermiş olayım.” (ANKA)