Başbakan Erhürman’ın basın toplantısından satır başlıkları

Döviz gibi müdahele etmede zorluk yaşadıklarını ifade eden Erhürman, maliye ve
ilgili bakanlıklarla koordinasyonun sürdüğünü, bir takım radikal tedbirlerin de gündeme gelebileceğini
açıkladı. Basın toplantısından satır başlıkları şöyle: ” Kıbrıs Türkü’nün sosyal ve ekonomik yonden
kalkınması temel hedefimizdir. Gerekli düzenlemeler yapılıyor.” “TL kullanımı nedenı ile yaşanan
olumsuzluklar icin Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz. Radikal değisiklikler gündeme gelebilir” “Gençlere
büyük önem veriyoruz. Yeni Gençlik Merkezi projelerimiz hayata geçirildi.Uygulanacak programları hızla
hayata geçiriyoruz” “Gençler ve çocuklar için eğitim ve kariyer danışmanlığı hizmetleri ile psikolojik
danışmanlık hizmetlerini devreye koyuyoruz. Çocuklarımız eğlenecek, öğrenecek, vakitlerini doğru
değerlendirecekler, geleceklerini de iyi planlayacaklar. Tüm gençlik merkezleri için bu programı uygulamaya başladık.
Diğer Gençlik Merkezleri’nde de fiziki iyileştirmeler başlandı. Oralarda da programlar başlayacak.
“İTÜ’nün Lefkoşa Suriçi’ndeki kurumuyla iletişim sağlandı, iki ay boyunca günde iki saat yabancı dil
eğitimi verecekler.” “Ülkemizde okuma alışkanlığı arzu etmediğimiz bir gerileme yaşanıyor.Bununla ilgili
de Haziran-Eylül’ü kapsayan bir proje başlattık.” “Merkezi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlüler var,
cezaevi kapasitesinin üzerindeler” “Cezaevinde genç tutuklu ve hükümlü sayısı çok ciddi arttı ve çok büyük
kısmı da uyuşturucu kullanım suçundan dolayı orada bulunuyorlar.” “Yankılı Söyleşiler; başlıklı her
Çarşamba yapılan bir proje başlattık. Müzisyen, gazeteci, sanatçı arkadaşlarımız haftada bir gün
cezaevindeki gençlerle buluşuyorlar. Atölyeler var, orada çalışmalar var, zenginleştireceğiz. “Kamu okullarında
okuyan gençleri üniversitelerle buluşturma projesi yaz döneminde başlıyor” “Başbakanlık’ta Hibe ve
Girişimcilik Merkezi oluşturuldu. -Bu konuda gençleri bilgilendirme, girişimcilik eğitimi verme kurslarımızı
hazırladık” “Spor alanında 4 ayaklı vizyonumuz var. Spor Dairesi birçok yatırım gerçekleştirdi. Yetenekli
gençleri spora yönlendirmek gerekiyor” “Alt yapı ve yetenek tespiti sonrasında gençloere teşvik ve destek
hayata geçecek. Ödül ve Teşvik Mevzuatı ile ilgili düzenlemelere başladık” “Kamuoyuna mal olmuş pekçok
dosya polisten alınan bilgiler doğrultusunda paylaşıldı.Vakıar İdaresi’nin kiraladığı taşınmazlarda
sözleşmeye uymayanların sözleşmesi iptal edildi” “Uyuşturucu kullanımında tedavi aşamasında gerekli olan
Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulması için hızlı bir hareket içindeyiz ” “Ülkedeki bet ofis sayısının
azaltılmasını hedeiyoruz. Aktif durumda 51 bet ofis vardı. 57 de izinli vardı. Çalışma sonucunda geçen hafta
itibariyle bet ofis sayısı 42’ye indi. 9’u kapatıldı. İzinli bet ofis sayısı da 15’e indi.” “Bakanlar Kurulu
kararları web sayfasında yer almıyordu ama şu anda yayınlanıyor.” “Ülkedeki dokunulmazlıkların kaldırılması,
nereden buldun yasası, milletvekili ve bakanların mal bildirimi konuları vardı. Polisten alınan bilgilerle
bugüne kadarki kamuoyuna mal olmuş dosya bilgileri paylaşıldı” “Genç Tepe projemiz vardı. Domuzcular
burnu’ndan BRT’ye kadar… Bizden önce bir hazırlık vardı; KTMMOB’ye verdik, 51 noktada yeni öneriler
getirildi, sorunlar kondu, derlendi ve projeyi yapan kurumla görüşüldü. Zemin etüdü yapılıyor. 31 Mayıs’ta da
sondaj kazısı yapılması bekleniyor. ” “Kooperatifçilikle ilgili çalışmaları da yoğunlaştırdık.
Kooperatifçiliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.” “Kıbrıs Türk toplumuna vermek istediğimiz mesaj; biz birlikte
çalışır, dayanışma içinde olursak bu işleri yapabiliriz. Tercih küçük küçük konular üzerinden gündem
yaratmak mıdır yoksa geleceğe bakmak mıdır, bizim tercihimiz ikincisidir.” “Dövizle ilgili olarak bugüne
kadarki gene yaklaşım; döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var. Farklı
para birimine geçme, kurları sabitleme gibi öneriler de masamızdadır. Bunları yapacağız anlamında
söylemiyorum. Haydi bugün karar verdim de yapayım değil. Biz TL’nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları türkiye Cumhuriyeti ile daha açık konuşmak durumundayız.Konuşmaya da başladık. 2017’de bütçe hazırlanırken döviz kurunu belli bir noktada esas alarak hazırlıyor, gelir-gideri ona göre hazırlıyorsunuz ama şimdi gelinen noktada bu hesap bozuluyor.” “Euro dizelde dipteyiz.”
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