Başbakan Erhürman’ın basın toplantısından satır başlıkları

Döviz gibi müdahele etmede zorluk yaşadıklarını ifade eden Erhürman, maliye ve

ilgili bakanlıklarla koordinasyonun sürdüğünü, bir takım radikal tedbirlerin de gündeme gelebileceğini

açıkladı. Basın toplantısından satır başlıkları şöyle: ” Kıbrıs Türkü’nün sosyal ve ekonomik yonden

kalkınması temel hedefimizdir. Gerekli düzenlemeler yapılıyor.” “TL kullanımı nedenı ile yaşanan

olumsuzluklar icin Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz. Radikal değisiklikler gündeme gelebilir” “Gençlere

büyük önem veriyoruz. Yeni Gençlik Merkezi projelerimiz hayata geçirildi.Uygulanacak programları hızla

hayata geçiriyoruz” “Gençler ve çocuklar için eğitim ve kariyer danışmanlığı hizmetleri ile psikolojik

danışmanlık hizmetlerini devreye koyuyoruz. Çocuklarımız eğlenecek, öğrenecek, vakitlerini doğru

değerlendirecekler, geleceklerini de iyi planlayacaklar. Tüm gençlik merkezleri için bu programı uygulamaya başladık.

Diğer Gençlik Merkezleri’nde de fiziki iyileştirmeler başlandı. Oralarda da programlar başlayacak.

“İTÜ’nün Lefkoşa Suriçi’ndeki kurumuyla iletişim sağlandı, iki ay boyunca günde iki saat yabancı dil

eğitimi verecekler.” “Ülkemizde okuma alışkanlığı arzu etmediğimiz bir gerileme yaşanıyor.Bununla ilgili

de Haziran-Eylül’ü kapsayan bir proje başlattık.” “Merkezi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlüler var,

cezaevi kapasitesinin üzerindeler” “Cezaevinde genç tutuklu ve hükümlü sayısı çok ciddi arttı ve çok büyük

kısmı da uyuşturucu kullanım suçundan dolayı orada bulunuyorlar.” “Yankılı Söyleşiler; başlıklı her

Çarşamba yapılan bir proje başlattık. Müzisyen, gazeteci, sanatçı arkadaşlarımız haftada bir gün

cezaevindeki gençlerle buluşuyorlar. Atölyeler var, orada çalışmalar var, zenginleştireceğiz. “Kamu okullarında

okuyan gençleri üniversitelerle buluşturma projesi yaz döneminde başlıyor” “Başbakanlık’ta Hibe ve

Girişimcilik Merkezi oluşturuldu. -Bu konuda gençleri bilgilendirme, girişimcilik eğitimi verme kurslarımızı

hazırladık” “Spor alanında 4 ayaklı vizyonumuz var. Spor Dairesi birçok yatırım gerçekleştirdi. Yetenekli

gençleri spora yönlendirmek gerekiyor” “Alt yapı ve yetenek tespiti sonrasında gençloere teşvik ve destek

hayata geçecek. Ödül ve Teşvik Mevzuatı ile ilgili düzenlemelere başladık” “Kamuoyuna mal olmuş pekçok

dosya polisten alınan bilgiler doğrultusunda paylaşıldı.Vakıar İdaresi’nin kiraladığı taşınmazlarda

sözleşmeye uymayanların sözleşmesi iptal edildi” “Uyuşturucu kullanımında tedavi aşamasında gerekli olan

Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulması için hızlı bir hareket içindeyiz ” “Ülkedeki bet ofis sayısının

azaltılmasını hedeiyoruz. Aktif durumda 51 bet ofis vardı. 57 de izinli vardı. Çalışma sonucunda geçen hafta

itibariyle bet ofis sayısı 42’ye indi. 9’u kapatıldı. İzinli bet ofis sayısı da 15’e indi.” “Bakanlar Kurulu

kararları web sayfasında yer almıyordu ama şu anda yayınlanıyor.” “Ülkedeki dokunulmazlıkların kaldırılması,

nereden buldun yasası, milletvekili ve bakanların mal bildirimi konuları vardı. Polisten alınan bilgilerle

bugüne kadarki kamuoyuna mal olmuş dosya bilgileri paylaşıldı” “Genç Tepe projemiz vardı. Domuzcular

burnu’ndan BRT’ye kadar… Bizden önce bir hazırlık vardı; KTMMOB’ye verdik, 51 noktada yeni öneriler

getirildi, sorunlar kondu, derlendi ve projeyi yapan kurumla görüşüldü. Zemin etüdü yapılıyor. 31 Mayıs’ta da

sondaj kazısı yapılması bekleniyor. ” “Kooperatifçilikle ilgili çalışmaları da yoğunlaştırdık.

Kooperatifçiliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.” “Kıbrıs Türk toplumuna vermek istediğimiz mesaj; biz birlikte

çalışır, dayanışma içinde olursak bu işleri yapabiliriz. Tercih küçük küçük konular üzerinden gündem

yaratmak mıdır yoksa geleceğe bakmak mıdır, bizim tercihimiz ikincisidir.” “Dövizle ilgili olarak bugüne

kadarki gene yaklaşım; döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var. Farklı

para birimine geçme, kurları sabitleme gibi öneriler de masamızdadır. Bunları yapacağız anlamında

söylemiyorum. Haydi bugün karar verdim de yapayım değil. Biz TL’nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları türkiye Cumhuriyeti ile daha açık konuşmak durumundayız.Konuşmaya da başladık. 2017’de bütçe hazırlanırken döviz kurunu belli bir noktada esas alarak hazırlıyor, gelir-gideri ona göre hazırlıyorsunuz ama şimdi gelinen noktada bu hesap bozuluyor.” “Euro dizelde dipteyiz.”

