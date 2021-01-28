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Başbakan Ersan Saner halka çağrı yaptı

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Başbakan Ersan Saner, halka kurallara ve kısıtlamalara uyması çağrısında bulundu
Başbakan Ersan Saner halka çağrı yaptı

Başbakan Ersan Saner, halka kurallara ve kısıtlamalara uyması çağrısında bulundu.

Saner ayrıca alınması gereken kararların da alınacağını açıkladı.

Başbakan Saner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelenin halkın ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürülüdüğünü belirtti.

Bu sabah Anavatan Türkiye’den 20 bin aşının daha KKTC’ye geldiğini anımsatan Saner, “teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık yine başaracağız. Kimse merak etmesin; Alınması gereken kararlar ne ise alınacaktır”ifadelerini kullandı. 

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