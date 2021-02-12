Başbakan Saner: KKTC 21’inci yüzyılda dünya ile aynı dili konuşacak

Başbakan Ersan Saner, BRT’de özel yayına katılarak, Türkiye ile imzalanan anlaşmalar ve imzalanması planlanan 2021 yılı İktisadi ve Mali Protokolü, reel sektör ile özel kesim çalışanlarına ekonomik destek çalışmaları, salgınla mücadele, aşılama ve Kıbrıs konusundaki soruları yanıtladı.

Saner, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti ve imzalanan protokollere ilişkin konuşan Başbakan Saner, TC-KKTC arasında 2021 Mali İşbirliği Protokolü ve 4 ayrı prtokololle KKTC’nin kalkınması için gerekli her türlü desteğin verildiğinne işaret ederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

İkili görüşmelerde de bunların dışındaki birçok konuya değindiklerini söyleyen Saner, ülkenin daha ileriye taşınmasını da ele aldıklarını, daha müreffeh ve dinamik yapıya inacının devam ettiğin, görüşmelerde de bunları ele aldıklarını söyledi.

2 buçuk milyar TL’nin 1 milyar 500 milyonu hibe, 1 milyarı da hibe olarak aktarılacağını anlatan Saner, bunların nasıl olacağının daha sonraki görüşmererde belirleneceğini söyledi.

Kendilerini hükümete geleli 60 gün olduğunu ifade eden Saner, bu atılımların uzun zamandır ülkedeki hükümetlerin değişmesinden dolayı gerçekleşmeyen bir sürü projenin gerçekleşmesine imkan tanıyacağını belirrti.

Saner, bunlardan birinin karayolları, diğerinin e-devlet, bir diğerinin üniversite kalitesinin artırılması ve yeni bir üniversitenin hizmete girmesiyle ilgili olduğunu, son olarak da belediyelerle ilgili bir protokol imzaladıklarını belirtti.

Kendisinin aşının 2’nci dozunu bugün olduğunu, ülkeye 80 bin aşı geldiğini anlatan Saner, Güney Kıbrıs’a AB’den 50 bin aşı gittiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler ve sahip olunan menfaatlerin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Saner, Güney’den KKTC’ye sadece 4 bin aşı gelmesinin Kıbrıs Türk halkına bakış açılarının bir göstergesi olduğunu da kaydetti.

E-devlet süreciyle ilgili olarak da konuşan Saner, dönemin Başbakanı merhum İrsen Küçük döneminde başlandığını anlatarak, bu süreçte bir takım gelişmeler olduğunu ancak son noktanın şimdi konulacağını ifade etti.

E-kimliğin 2016’dan bu yana kullandıldığını söyleyen Saner, e-kapının artık açıldığını ve en son evreye geçildiğini belirtti.

E-devletin idamesinin Başbakanlığın arka kısmında inşa edilecek binada gerçekleşeceğini de anlatan Saner, e-kapıdan sonra, e-gümrük ve e-sigortaların da devreye girmesiyle vatandaşın bütün işlemlerini evinde yapabileceğini söyledi.

Yabancı yatırımcıların tapu işlemlerinin de bu sayede gerçekleşebileceğini dile getiren Başbakan, “KKTC 21’inci yüzyılda dünya ile aynı dili konuşacak” dedi.

Saner, önümüzdeki bir yılda inşaatın da tamamlanmasıyla buradaki bütün hizmetlerin tek bir noktadan yapılmasının önünün açılacağını belirtti.

2012’den bu güne geçen 9 yılda halkın ve yatırımcıların önünü açmak adına e-devletin hizmete gireceğini söyleyen Saner, e-tapu, e-sigortalar, e-gümrük gibi hizmetlerin de hep aynı portalda hizmet vereceğini ve 2021 sonunda tüm vatandaşların hizmetine gireceğini kaydetti.

Her eve fiber optik uygulamasıyla ilgili olarak da konuşan Başbakan, görüntülü konuşmanın artık daha çok kullanılır olduğunu, yapılacak ihalede altyapının devlette kalması kaydıyla ihalesinin yapılacağını belirtti.

Saner, bütün ülkenin fiberoptik kablo ile döşenmesiyle, global tüm kanalların yanı sıra 4.5 ve 5G’ye geçilmesinin sağlanacağını, bunun nasıl dizayn edileceğinin de Türksat ile değerlendirileceğini vurguladı.

Bu sayede gençlerin her isteğine cevap verecek, üniversitelerin ve araştırmaların önünü açacak bir yapıya ulaşılacağını söyledi.

Saner, Telefon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığıyla ilgili gereken adımların da en kısa sürede atılacağını anlatarak, 2012 yılında bu konunun gündeme geldiğini anımsatarak, mevcut çalışanların görevlerine devam etmesinde bir sıkıntı olmayacağının da altını çizdi.

“Devletin hizmet üretmesi konusunda bir sistem değişikliğine gidileceğini ancak Devletin otoritesinin ortadan kaldırılması söz konusu değildir” diyerek, Deutsche Telekom’da da British Telekom’da da bunun böyle olduğunu söyledi.

Saner, Mali İşbirliği Protokolü içindeki maddelerin ayrı ayrı değerlendirilmeyeceğini, bakanlıklarla ilgili uygulamaların kendi içinde ayrı olduğunu ifade eden Başbakan, bu yıldan itibaren sürecin Türkiye Cumhuriyeti’nde Fuat Oktay ve KKTC’de de Başbakan Ersan Saner’in koordinesinde yürütüleceğini belirtti.