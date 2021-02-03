Başbakan Saner parti başkanlarıyla toplantıda!

Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını muhalefet partileriyle paylaşıyor.

Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını muhalefet partileriyle paylaşıyor.

Başbakanlık’taki toplantı saat 10.30’da başladı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrası Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal katılıyor.