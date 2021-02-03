  • BIST 1.519
  • Altın 422,019
  • Dolar 7,1493
  • Euro 8,5951
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Başbakan Saner parti başkanlarıyla toplantıda!

» »
Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını muhalefet partileriyle paylaşıyor.
Başbakan Saner parti başkanlarıyla toplantıda!

Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını muhalefet partileriyle paylaşıyor.

Başbakanlık’taki toplantı saat 10.30’da başladı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrası Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal katılıyor.

received_274448707431511-750x500.jpeg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 2021 Yılı Etkinliklerinde Kaytazzade Mehmet Nazım Ve Hikmet Afif Mapolar’ı Anacak03 Şubat 2021 Çarşamba 11:16
  • 62 vaka çıktığı gün! Bakanlar Kurulu İmar Emirnamesini değiştirdi!03 Şubat 2021 Çarşamba 10:54
  • Evinde 84 gram uyuşturucu bulundu!03 Şubat 2021 Çarşamba 10:41
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi03 Şubat 2021 Çarşamba 10:35
  • Köse:''Sağlık sistemi çöktüğünde hayatlarını kaybedecek olanlar yine bizim sevdiklerimiz''03 Şubat 2021 Çarşamba 10:01
  • Muhtarlık Açıkladı:Pozitif vaka var evden çıkmayın!03 Şubat 2021 Çarşamba 09:54
  • Ekonomik Paket ve Yeni Coronavirüs Tedbirleri Bugün Açıklanıyor!03 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 3 Şubat Çarşamba)03 Şubat 2021 Çarşamba 09:13
  • Poliçeler yasası hakkında Yasa Gücünde kararname yayınlandı02 Şubat 2021 Salı 23:55
  • İşte Bakanlar Kurulu karaları... Görevden alma yapıldı....02 Şubat 2021 Salı 22:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti