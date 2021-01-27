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Başbakan Saner:''Diğer ilçeleri kapatırsak ülke ekonomik sıkıntıya girer''

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Başbakan Ersan Saner, BRT’de açıklamalarda bulundu.
Başbakan Saner:''Diğer ilçeleri kapatırsak ülke ekonomik sıkıntıya girer''

Başbakan Ersan Saner, BRT’de açıklamalarda bulundu.

Üniversiteleri 1 Nisanda açmayı hedefliyoruz

"Dünyada Covid-19 aşısını tamamlayan  herkesin 1 Nisan’dan itibaren gelmeleri için Sağlık Üst Komitesi'nin kararı var."

Üniversite rektörleriyle toplantı yaptık. 35 bin öğrenci hedefiyle ilkbahar döneminin 1 Nisan’da açılması hedefleniyor. 1 Şubatta öğrenci getirmek istiyorduk ancak Girne 10 Şubat'a kadar kapalı bu nedenle 15 Şubat'a sarkabilir.

Üniversite öğrencilerinin karantina masraflarını devlet karşılayacak. 30-50 milyon para harcanacak ancak 800 milyon geri dönüş alınacak. Bu rakam bütçenin yüzde 10’una yakındır.

20 Bin doz aşı geliyor

20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini söyleyen Saner, 2 ülkenin Sağlık Bakanlıklarının, 20 bin doz aşının daha önümüzdeki günlerde ülkeye gelmesi noktasında istişare içinde olduklarını belirtti

Diğer ilçelerin kapanması halinde ülke sıkıntı yaşayabilir

“Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa’nın kapanması halinde, ülke ekonomisi sıkıntı yaşayabilir” diyen Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yaptığı toplantılarda, bu konuları tek tek değerlendirerek, bu şekilde bir ‘kapanma’ kararı aldıklarını belirtti.

Başbakan Saner, “Sağlığı korurken ekonomiyi de paralel götürmek zorundayız” diyerek, kapanma olmayan bölgelerde ekonomik faaliyetlerin sürdüğünü gerekli denetimlerin yapıldığı kaydetti.

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