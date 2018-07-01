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Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi

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Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Onar, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştı; KKTC Washington temsilciliğinde diplomat olarak yurt dışı görev yaptı; Annan Planı döneminde müzakerelerde yer aldı; 2010 yılında Cumhurbaşkanlığında kurulan müzakere heyetinin üyesi oldu ve müzakereci olarak görev yaptığı dönemde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özertsay'ın yakın çalışma arkadaşı oldu.

Güneş Onar, bir süredir Cumhurbaşkanlığında Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürlüğü görevi yerine getirmekteydi.

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