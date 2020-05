Basın-Sen: Dikta rejim Diyalog TV’nin yayınlarını Erdoğan’ı eleştiren bir program yüzünden durdurdu

Basın Emekçileri Sendikası olarak ülkemizde ifade özgürlüğüne karşı yapılan saldırlar karşısında üyesi olduğu uluslararası örgütlere bilgilendirme yaptı.

İşte Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına yazılan o yazı;

Kıbrıs’ın kuzeyindeki devletin yasal olmadığı ve Türkiye’nin alt yönetimi olduğu bir televizyon kanalının hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’deki bir kurum tarafından yayının durdurulmasıyla bir kez daha dünyaya ispatlanmıştır.

Anlaşılan, dünyanın basın özgürlüğü anlamında en geri kalmış ülkelerinin ilk sıralarında yer alan, birçok gazeteciyi ifade özgürlüğü nedeniyle hapse atan, birçok TV kanalını ve gazeteyi sırf muhalefet yaptıkları için kapatan ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan Türkiye’deki dikta rejim ve onun başındaki kişi olan Tayyip Erdoğan, bundan 2 yıl önce Kıbrıs’taki Afrika Gazetesi’nin linç edilmesi emrini verirken, şimdi de Kıbrıs’ta yayın yapan Diyalog TV’nin yayınlarını Erdoğan’ı eleştiren bir program yüzünden durdurmuş bulunuyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu diktatörlük karşısında başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olmak üzere Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve diğer örgütlerin en sert şekilde tepki koyma zamanı gelmiştir. Türkiye’deki meslektaşlarımız ve bizlerin tek isteği mesleğimizi hakkı ile özgür bir şekilde yapabilmektir. Adanın kuzeyindeki siyasi yapı tamamı ile Erdoğan’a biat konumunda olduğu için mutlak sizlerin yardımına ihtiyacımız bulunmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Biz susmayacağız, siz de susmayınız.

Basın Emekçileri Sendikası

Başkan

Ali Kişmir

It is once again proved to the world that the state in the north of Cyprus is not legal and under the administration of Turkey, after a TV channel was illegally stopped from broadcasting by an institution in Turkey.

The dictate regime in Turkey which are one of the world's low ranked country on the issue of press freedom, and its head, Tayyip Erdoğan, has now halted brodcast of Diyalog TV in Cyprus. The dictator who jailed many journalists for freedom of expression and closed down many TV channels and newspapers just for their opposition and who ordered the lynching of the Afrika newspaper in Cyprus 2 years ago...

The time has come for the OSCE, IFJ, EFJ and other organizations to react harshly to this dictatorship. The only wish of our colleagues in Turkey and us is to make our profession free with right. We need your absolute help, since the political structure in the north of the island is in a position of allegiance to Erdoğan. The day is a day of solidarity. We won't shut up, and you won't shut up.

Press Workers' Union

Ali Kişmir

President

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε διεθνώς πως το κράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου δεν είναι νόμιμο και βρίσκεται υπό τη διοίκηση της Τουρκίας, καθώς ένα όργανο στην Τουρκία, σταμάτησε παρανόμως τη μετάδοση του ενός τηλεοπτικού σταθμού.

Το δικτατορικό καθεστώς στην Τουρκία που κατατάσεται ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερη ελευθερία του Τύπου, και ο επικεφαλής του Ταγίπ Ερντογάν, έχει πλέον σταματήσει την μετάδοση του Diyalog TV στην Κύπρο. Ο δικτάτορας, που φυλάκισε πολλούς δημοσιογράφους για την ελευθερία της έκφρασης τους, και έκλεισε πολλά τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες απλά και μόνο για την αντιπολίτευσή τους, και ο οποίος διέταξε το λιντσάρισμα της εφημερίδας Afrika στην Κύπρο πριν 2 χρόνια...

Ήρθε η ώρα για τον ΟΑΣΕ, το IFJ, το EFJ και άλλους οργανισμούς να αντιδράσουν σκληρά σε αυτήν τη δικτατορία. Μοναδική επιθυμία των συναδέλφων μας στην Τουρκία και εμάς, είναι να έχουμε το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός μας ελεύθερα. Χρειαζόμαστε την αμέριστη βοήθειά σας, καθώς η πολιτική δομή στα βόρεια του νησιού είναι διατηρεί στάση υποταγής στον Ερντογάν. Η ημέρα είναι ημέρα αλληλεγγύης. Δεν θα φιμωθούμε και δεν θα μας φιμώσεις.