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Başkan Harmancı, Fransız Elçisi Catalano’yu kabul etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı yeni dönemle ilgili aktif diplomatik temaslarını Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet Catalano ile sürdürdü.
Başkan Harmancı, Fransız Elçisi Catalano’yu kabul etti

Büyükelçi Catalano, Başkan Harmancı’yı yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi ve LTB ile birlikte yapmak istedikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kabulde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeler konuşulurken Başkan Harmancı, Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında fon ayrılan Hamitköy Kanalizasyon ve Kanlıdere Projeleri’nin hayata geçmesine koyulan engeller ve bu konuda son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili Büyükelçi’ye detaylı bilgi verdi. Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri konusunda görüşlerini de aktardı.

 

“Her platformda AB’nin daha aktif rol oynaması gerektiğini hatırlatıyorum”

LTB Başkanı Harmancı, daha önceki büyükelçilerde olduğu gibi Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet Catalano’ya da AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini hatırlattığını ifade ederek, iki toplumun yakınlaşmasına ve olası bir birleşmeye hazırlanmasına katkı koymak için yerel yönetimler bazında da Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaçlarına yönelik projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harmancı, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi ile önümüzdeki döneme ait ortak çalışmaları ve iş birliklerini görüştüklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk toplumunun dünyayla bağlarını güçlendirecek diyalog ve iş birliğine hazırız” dedi.

Ocak ayında bir yurtdışı ziyareti, 3 Büyükelçi kabulü ve Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleşti

Başkanı Harmancı, Ocak ayı içerisinde Türkiye’nin başkenti Ankara temasları yanısıra Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm, Romanya’nın Lefkoşa Elçisi Sorin Dan Mihalache’yi kabul ederek görüştü. Ayrıca, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkilileriyle geçmiş yıllarda sekteye uğrayan projelerin hayata geçmesi ve iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

 

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