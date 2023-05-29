Başkent Lefkoşa’da Çocuklar için Dünya Çocuk Günü Etkinlikleri

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında tüm çocuklar için 1 Haziran Perşembe ve 2 Haziran Cuma günleri etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir (Girne Oda Korosu) ortak konseri 1 Haziran Perşembe saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sinema) yer alacak.

2 Haziran Cuma günkü etkinlikler ise Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp oynattığı Karagöz Gizli Hazine oyunu ile başlayacak. Saat 14.00’te Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak oyun için 0542 888 19 92 numaralı telefondan ön kayıt yapılabiliyor.

İkinci gün etkinlikleri kapsamında 18.00-19.00 saatleri arasında Kızılbaş Parkı’nda yer alacak atölye çalışmaları şu şekildedir:

Ozan Özgenler ile Resim Atölyesi

Science for Kids STEM/STEAM Atölyesi (30 kişi ile sınırlıdır.Ön kayıt için: 0548 863 68 69 Simge Davulcu)

Ülviye Karabaşak ile Ebru Sanatı Atölyesi

HasDer Markutti Uçurtma Atölyesi

Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile “Bir Düzine Hakkımız var” Oyunu

Aycan Akçın ile Kasnaktan Kapı Süsü Atölyesi (30 Kişi ile sınırlıdır.Ön kayıt için 0548 841 2 07)

Ayçin Çörekcioğlu ile Jimnastik

SOS Survivor Parkuru ile yüz boyama.

Ayrıca, 19:00 ile 21:00 saatlerinde ise sırası ile Levent Koleji Dans Gösterisi, LTB Çocuk Merkezi & MüzikA Sanat piyano dinletisi, Hatice Tezcan ile Masal Anlatımı, Poy İlizyon show ve Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları konseri gerçekleştirilecek.