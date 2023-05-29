  • BIST 4.756,01
  • Altın 1258.021
  • Dolar 20.0897
  • Euro 21.5697
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Başkent Lefkoşa’da Çocuklar için Dünya Çocuk Günü Etkinlikleri

» »
Başkent Lefkoşa’da Çocuklar için Dünya Çocuk Günü Etkinlikleri
Başkent Lefkoşa’da Çocuklar için Dünya Çocuk Günü Etkinlikleri

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında tüm çocuklar için 1 Haziran Perşembe ve 2 Haziran Cuma günleri etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir (Girne Oda Korosu) ortak konseri 1 Haziran Perşembe saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sinema) yer alacak.

ltb-2023-dunya-cocuk-gubu-etkinlik-1haziran-a-post-s.png

2  Haziran Cuma günkü etkinlikler ise Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp oynattığı Karagöz Gizli Hazine oyunu ile başlayacak. Saat 14.00’te Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak oyun için 0542 888 19 92 numaralı telefondan ön kayıt yapılabiliyor.

 

İkinci gün etkinlikleri kapsamında 18.00-19.00 saatleri arasında Kızılbaş Parkı’nda yer alacak atölye çalışmaları şu şekildedir:
Ozan Özgenler ile Resim Atölyesi
Science for Kids STEM/STEAM Atölyesi (30 kişi ile sınırlıdır.Ön kayıt için: 0548 863 68 69 Simge Davulcu)

Ülviye Karabaşak ile Ebru Sanatı Atölyesi
HasDer Markutti Uçurtma Atölyesi
Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile “Bir Düzine Hakkımız var” Oyunu
Aycan Akçın ile Kasnaktan Kapı Süsü Atölyesi (30 Kişi ile sınırlıdır.Ön kayıt için 0548 841 2 07)
Ayçin Çörekcioğlu ile Jimnastik

SOS Survivor Parkuru ile yüz boyama.

 

Ayrıca, 19:00 ile 21:00 saatlerinde ise sırası ile Levent Koleji Dans Gösterisi, LTB Çocuk Merkezi &  MüzikA Sanat piyano dinletisi, Hatice Tezcan ile Masal Anlatımı, Poy İlizyon show ve Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları konseri gerçekleştirilecek.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Çocuk Gününde LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir Ortak Konseri26 Mayıs 2023 Cuma 10:36
  • Dünya Çocuk Günü’nü Satrançla Kutlayacaklar25 Mayıs 2023 Perşembe 16:07
  • Lefkoşa-İskele ana yolunda kaza: 2 kişi yaralandı24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:23
  • Eski avukata kadına yönelik şiddetten ceza!24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:59
  • İkametgahında 11 kök hintkeneviri bulunan Erdinç Canbaz, 1 yıl hapse mahkum edildi24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:19
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:27
  • Bisiklet Hırsızları Yakalandı!23 Mayıs 2023 Salı 15:18
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı23 Mayıs 2023 Salı 10:43
  • Kıbrıslıların Sesi yeni geçiş kapısı için LTB’yi ziyaret etti22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:55
  • Lefkoşa'da Yangın!22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti