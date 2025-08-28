  • BIST 11359.01
  • Altın 4475.524
  • Dolar 41.0505
  • Euro 47.917
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Basketbol Ekim'de başlıyor

» »
Alt yapıda ligler Ekim sonu
Basketbol Ekim'de başlıyor

Basketbol Federasyonu, kulüplerin alt yapı takımlarıyla ilgili toplantı düzenlendi ve liglerim Ekim sonunda başlayacağını duyurdu.
TED Kuzey Kıbrıs Koleji Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin alt yapı takımlarının yetkilileri katıldı.
Toplantıda bu yıl uygulanan kurallarla  ilgili görüşler ve önümüzdeki sezona yönelik yeni uygulanacak kuralları ve kulüplerin istekleri konuşuldu. Liglerin Ekim sonu başlanacağı kulüplere iletildi.

 

BÜYÜKLER KASIM SONU

Diğer yandan edinilen bilgiye göre Büyük Erkekler ve Kadınlar ligleri de Kasım sonunda başlaması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbolda Kapsam Genişliyor: Yeni Sezonda Rekor Katılım02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:52
  • Şampiyon Gençler Birliği'ne Arnavutluk ve Kosova’dan Davet Var!27 Temmuz 2025 Pazar 11:42
  • Duayen Gazeteci Kotak yazdı: 23 kulüp, 120 takım ve 1200’ü aşkın sporcu21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:16
  • Basketbol Kulüpler Birliği’nden Sezon Sonu Teşekkürü19 Temmuz 2025 Cumartesi 19:03
  • Nasıroğlu: Camiaya Teşekkür Ederim19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:58
  • Kılıf& Kılıf'tan Başkan Nasıroğlu'na teşekkür, yeniden sponsorluğa yeşil ışık15 Temmuz 2025 Salı 13:47
  • U18 Kadınlar Ligi şampiyonu Levent Spor15 Temmuz 2025 Salı 11:55
  • Basketbol Federasyon Başkanı Nasıroğlu: Teşekkür etti15 Temmuz 2025 Salı 11:30
  • Basketbol Finalinde Seyirci salona sığmadı15 Temmuz 2025 Salı 11:18
  • Kosova’da Basketbol ve Dostluk Rüzgarı: KKTC’li Sporculardan Anlamlı Ziyaret13 Temmuz 2025 Pazar 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti