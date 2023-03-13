Basketbol Erkekler ProLig başlıyor

Basketbol Erkekler ProLig’de sezon yarın başlıyor. Lig’de mücadele; Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Koopspor, Savoy Marmara, Girne Amerikan Üniversitesi ve Avrupa Liderlik Üniversitesi takımları arasında geçecek
Lig açılış maçında yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Savoy Marmara ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.30’da oynanacak.
Açılış Kupası şampiyonu Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile ikinci olan Koopspor ise yeni transferleriyle 15 Mart Çarşamba akşamı İskele Spor Salonu’nda parkede olacak.
Ligin ilk haftasını Avrupa Liderlik Üniversitesi bay geçecek
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