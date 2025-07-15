Basketbol Federasyon Başkanı Nasıroğlu: Teşekkür etti

Nasıroğlu: Teşekkür ederiz

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece oynanan final maçına gösterilen ilgiden son derece mutlu olduğunu açıkladı.

Nasıroğlu yaptığı açıklamada zaman zaman Basketbol maçına gelmeden eleştiriler yapan üç beş kişi dün gece Basketbola ilginin ne olduğunu anlamışlardır. Salonun hem tribünleri hem de salonun içerisi ile dışarıda olan izleyiciler Basketbolun geldiği noktadır. Bu Basketbolun nasıl geliştiğinin göstergesidir açıklamasını yaptı.

Büyük ilgi

2-2 eşitlik ile dün geceye gelen takımların mücadelesine hem siyasiler hem belediye başkanları hem de sporseverler büyük ilgi gösterdi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun tribünleri dolunacağı düşünülerek sahaya konulan sandalyelerde sporsevler yer buldu. Bu arada maça gelen birçok izleyici de salonun koridorlarına da taşması ile son yıllardaki en büyük seyirci topluluğunun oluşmasına neden oldu.