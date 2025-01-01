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Basketbol Federasyonu yeni yıl açıklaması

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Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Behzat Özçete yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.
Basketbol Federasyonu yeni yıl açıklaması

Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Behzat Özçete yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Behzat Özçete yaptığı açıklamada kulüplerin ve oyuncuların yeni yılını kutladı.

Büyük bir aile olarak 2025’te de yollarına devam edeceklerini söyleyen Özçete, federasyon olarak 12 kategoride 110 takım ile büyümeye başladık. Yeniden ayağa kaldırdığımız Basketbolumuzu ülkenin her bölgesine yayarak büyük bir iş başardıklarını belirterek hedeflerinin ayağa sağlam basan bir yapı oluşturmak olduğunu ve daha iyi günlerin Basketbolu beklediğini açıkladı.

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