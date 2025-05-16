Basketbol Girne’de iki zorlu maç

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda saat 18.30’da ikinci Base Kyrenia ile üçüncü sırada yer alan Gönyeli-KoopBank karşılaşacaklar.
Ligin yenilgisiz lideri Akdeniz Spor Birliği ise saat 20.30’da beşinci sırada yer alan ve play-off kovalayan Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR O G M AS YS P
1ASB 8 8 - 571 397 16
2.BASE BASKETBOL 9 7 2 616 568 16
3.GÖNYELİ KOOPBANK 8 6 2 560 478 14
4.SOYER AKSU 9 4 5 546 602 13
5.CL.G.BİRLİĞİ 9 3 6 551 544 12
6.C.ADASPOR 9 1 8 521 711 10
7.ÇETİNKAYA 8 1 7 478 560 9
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