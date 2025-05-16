  • BIST 9541.3
  • Altın 4021.636
  • Dolar 38.8351
  • Euro 43.5484
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAEurovision 2025: Final ne zaman, hangi ülkeler yarışacak?

Basketbol Girne’de iki zorlu maç

» »
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde bu gece iki zorlu maça sahne olacak.
Basketbol Girne’de iki zorlu maç

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda saat 18.30’da ikinci  Base Kyrenia ile üçüncü sırada yer alan Gönyeli-KoopBank karşılaşacaklar.
Ligin yenilgisiz lideri Akdeniz Spor Birliği ise saat 20.30’da beşinci sırada yer alan ve play-off kovalayan Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR            O    G    M    AS    YS     P
1ASB                     8     8     -    571    397    16
2.BASE BASKETBOL         9     7     2    616    568    16
3.GÖNYELİ KOOPBANK     8     6     2    560    478    14
4.SOYER AKSU             9     4     5    546    602    13
5.CL.G.BİRLİĞİ             9     3     6    551    544    12
6.C.ADASPOR             9     1     8    521    711    10
7.ÇETİNKAYA             8     1     7    478    560      9

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Levent Spor U16 Türkiye Şampiyonası’nda05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:41
  • Basketbol'da 2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 28 Nisan 2025 Pazartesi 09:36
  • Kadınlar Basketbol Ligi’nde Sezon İskele’de Başlıyor18 Nisan 2025 Cuma 16:05
  • Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç14 Nisan 2025 Pazartesi 09:04
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bu gece07 Nisan 2025 Pazartesi 12:07
  • Kadınlar UniLeague şampiyonu BAÜ06 Nisan 2025 Pazar 22:43
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası 7 Nisan’da02 Nisan 2025 Çarşamba 14:06
  • Basketbolda bayram tatili yok28 Mart 2025 Cuma 13:00
  • Basketbol erkekler Ligi’nde 2.hafta 2 maçla başlıyor13 Mart 2025 Perşembe 10:39
  • BAÜ, DAÜ karşısında farklı kazandı12 Mart 2025 Çarşamba 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti