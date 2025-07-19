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Basketbol Kulüpler Birliği’nden Sezon Sonu Teşekkürü

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Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği Derneği, 2024–2025 sezonunun tamamlanmasının ardından tüm paydaşlara teşekkür ederek, basketbolun ülkede en büyük ikinci branş haline gelmesine katkı koyan herkese minnetlerini iletti.
Basketbol Kulüpler Birliği’nden Sezon Sonu Teşekkürü

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği Derneği, 2024–2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte bir teşekkür mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, “2024–2025 sezonu boyunca 8 farklı kategoride mücadele eden, 21 kulübümüze bağlı 120 takımımız ve 1200’ü aşkın sporcumuzun yanı sıra, teknik heyetlerimiz, hakemlerimiz ve emeği geçen tüm paydaşlarımızla birlikte dolu dolu bir sezonu geride bıraktık” denildi.

Açıklamada, basketbolun ülkemizde tartışmasız şekilde en büyük ikinci spor branşı haline gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür edilirken, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, yönetim kurulu, Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Komitesi’ne de özel olarak teşekkür edildi

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