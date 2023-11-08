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Basketbol Kulüpleri: "Ligler Bir An Önce Başlamalı Gençler Mağdur Edilmemelidir"

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Basketbol Ligleri Bir An Önce Başlamalı Gençler Mağdur Edilmemelidir
Basketbol Kulüpleri: "Ligler Bir An Önce Başlamalı Gençler Mağdur Edilmemelidir"

İşte kulüplerden yapılan açıklama;

Ülke Basketbolumuzda maalesef ligler bugün oldu henüz daha başlamadı.  Günler, haftalar hatta aylar geçti ancak herhangi bir başlangıç tarihi ortada bulunmamaktadır.  Sporcular, aileler Basketbol camiası liglerin başlamasını dört gözle beklemektedir. KKTC’de faaliyet gösteren ve bine yakın sporcusu olan spor kulüpleri olarak Basketbolumuzda yaşanan belirsizlikler kulüplerimizi, teknik kadrolarımızı, sporcularımızı, basketbol hakemlerimizi ve basketbol camiasını üzmektedir.  

Her yıl sezonun açıldığı Eylül, Ekim ayları geride kalmıştır ancak Basketbolda sezonun açılıp açılmayacağı, açılsa bile kaç takımla ve hangi kurallarla maçların oynanacağı belirsizliğini korumaktadır.

Kulüplerimizin ısrarcı bir şekilde iş birliği ve uzlaşı gayretlerine bununla birlikte istediğimiz randevu taleplerine yanıt verilmelidir.

Aşağıda imzaları bulunan kulüpler olarak Basketbol Federasyonumuzu bir an önce liglerimizi başlatmaya, liglerdeki yarışma kurallarını sahalarda ter döken, emek veren kulüplerimiz ile birlikte istişare ederek ve uzlaşarak yürürlüğe koymaya davet ederiz.

Basketbol ailesinin gelinen aşamada kaybedecek bir günü daha yoktur.

 

**  YDÜ Spor Kulübü, DAÜ Spor Kulübü, Soyer Spor Kulübü, Larnaka Gençler Birliği S.K., Levent Spor Kulübü, Ada Spor Kulübü, TED Koleji Spor Kulübü, Alsancak Belediyesi Spor Kulübü

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