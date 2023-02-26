Basketbol PROLİG'de Fixtür çekildi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecanın başlamasına kısa bir süre kala, kura çekimi gerçekleştirildi.
Federasyon binasında yapılan kura çekimine Prolig Direktörü Uraz Şentürk ve kulüp temsilcileri katıldı.
Yapılan açıklamada ligde şu anda 5 takımın yer almasının kesin olduğu, altıncı takımın dahil edilmesi adına da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Gelecek hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında çekilen kura sonrası oluşan fikstürün tarihlendirilmesi gerçekleştirilecek ve ligin kaç takım ile başlayacağı kamuoyu ile paylaşılacak.
Kura çekimi sonrasında oluşan maç programı şu şekilde:
1.HAFTA
Savoy Marmara-GAÜ
X - ALÜ
Caesar G.Birliği-Koopspor
2.HAFTA
Savoy Marmara - X
ALÜ-Caesar G.Birliği
GAÜ-Koopspor
3.HAFTA
X - GAÜ
Koopspor – Avrupa Liderlik
Caesar G.Birliği- Savoy Marmara
4.HAFTA
Savoy Marmara-Koopspor
X – Caesar G.Birliği
GAÜ - Avrupa Liderlik
5.HAFTA
Koopspor - X
Avrupa Liderlik-Savoy Marmara
Caesar G.Birliği-GAÜ
6.HAFTA
GAÜ-Savoy Marmara
Avrupa Liderlik - X
Koopspor-Caesar G.Birliği
7.HAFTA
X – Savoy Marmara
Caesar G.Birliği- Avrupa Liderlik
Koopspor-GAÜ
8.HAFTA
Savoy Marmara- Caesar G.Birliği
GAÜ - X
Avrupa Liderlik-Koopspor
9.HAFTA
Koopspor-Savoy Marmara
Avrupa Liderlik-GAÜ
Caesar G.Birliği- X
10.HAFTA
Savoy Marmara-Avrupa Liderlik
X - Koopspor
GAÜ-Caesar G.Birliği
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