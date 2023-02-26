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Basketbol PROLİG'de Fixtür çekildi

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Şu ana kadar beş takımın katılacağı, altıncı takımın katılımının muhtemel olduğu Prolig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi
Basketbol PROLİG'de Fixtür çekildi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecanın başlamasına kısa bir süre kala, kura çekimi gerçekleştirildi.

Federasyon binasında yapılan kura çekimine Prolig Direktörü Uraz Şentürk ve kulüp temsilcileri katıldı.

Yapılan açıklamada ligde şu anda 5 takımın yer almasının kesin olduğu, altıncı takımın dahil edilmesi adına da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Gelecek hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında çekilen kura sonrası oluşan fikstürün tarihlendirilmesi gerçekleştirilecek ve ligin kaç takım ile başlayacağı kamuoyu ile paylaşılacak.

Kura çekimi sonrasında oluşan maç programı şu şekilde:

 

1.HAFTA

Savoy Marmara-GAÜ

X - ALÜ

Caesar G.Birliği-Koopspor

 

2.HAFTA

Savoy Marmara - X

ALÜ-Caesar G.Birliği

GAÜ-Koopspor

 

3.HAFTA

X - GAÜ

Koopspor – Avrupa Liderlik

Caesar G.Birliği- Savoy Marmara

 

4.HAFTA

Savoy Marmara-Koopspor

X – Caesar G.Birliği

GAÜ - Avrupa Liderlik

 

5.HAFTA

Koopspor  - X 

Avrupa Liderlik-Savoy Marmara

Caesar G.Birliği-GAÜ

 

6.HAFTA

GAÜ-Savoy Marmara

Avrupa Liderlik - X

Koopspor-Caesar G.Birliği

 

7.HAFTA

X – Savoy Marmara

Caesar G.Birliği- Avrupa Liderlik

Koopspor-GAÜ

 

8.HAFTA

Savoy Marmara- Caesar G.Birliği

GAÜ - X

Avrupa Liderlik-Koopspor

 

9.HAFTA

Koopspor-Savoy Marmara

Avrupa Liderlik-GAÜ

Caesar G.Birliği- X

 

10.HAFTA

Savoy Marmara-Avrupa Liderlik

X - Koopspor

GAÜ-Caesar G.Birliği

 

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