Basketbol Süper Ligi 58 yaşında

Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, Süper Lig'de geçen sezonu da şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe'nin 10 şampiyonluğu var
Galatasaray 5 kez şampiyon oldu
Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var
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