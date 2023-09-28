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Basketbol Süper Ligi 58 yaşında

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, 29 Eylül Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi 58 yaşında

​​​​​​Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de geçen sezonu da şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe'nin 10 şampiyonluğu var

Galatasaray 5 kez şampiyon oldu

Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var

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