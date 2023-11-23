Basketbol UNİLig'i bu yıl Üniversite Federasyonu düzenleyeceği açıklandı

BRT1’DE bu sabah yayınlanan SPOR GÜNDEMİ programına konuk olan Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı, basketbolda ÜNİLİG organizasyonunu Basketbol Federasyonu’ndan ayrı bir şekilde organize etme kararı aldıklarını açıkladı.

Kınacı, Basketbol Federasyonu ile bugüne kadar omuz omuza yürütülen iş birliğini Basketbol Federasyon kanadından yapılan bazı olumsuz açıklamalar sebebiyle devam ettirmeme kararı aldıklarını ifade etti.

Üniversite Sporları Federasyonu’nun 29 Kasım’da başlayacak güz dönemi periyodunda ÜNİLİG Basketin başlangıcının Aralık ayında verilmesi planlanıyordu. BRT SPOR