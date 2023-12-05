  • BIST 8057.42
  • Altın 1876.201
  • Dolar 28.8882
  • Euro 31.1581
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

Basketbolda 10 Kulüp “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” için imza attı

» »
​​​​​​​Basketbol Federasyonu üyesi 10 Spor kulübü tüzük gereği Basketbolda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için imzaları attı
Basketbolda 10 Kulüp “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” için imza attı

Basketbol Federasyonu üyesi 10 Spor kulübü tüzük gereği Basketbolda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için imzaları attı.

Federasyona verilen metinde “Bizler aşağıda imza sahibi üye kulüp temsilcileri “Basketbol Federasyon Başkanlığı ve Kurullarının Seçimi” yapılması gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul talep etmekteyiz.” Denildi.

Kulüpler 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 1. bendinde yer alan üye kulüp ve/veya derneklerin üye tam sayısının üçte iki (2/3) yazılı talebi ile toplanır maddesine göre 10 kulübün imzası ile Federasyonu seçimli genel kurula götürmek için imzaları attı.

Kulüpler imza metninde;

  1. 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2. bendinde yer alan Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Buna göre gerek yazılı, gerekse sözlü olarak Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulundan aşağıdaki maddeler halinde yazılanları talep ettik.
  1. Yarışma yönergesindeki yaş kısıtlamaları kaldırılmalıdır.
  2. Yarışma Yönergesindeki en çok dakika kuralı kaldırılmalıdır.
  3. Koçlara en çok 2 takımla sahada bulunabilir kuralı kaldırılmalıdır
  4. Tüm sporcuların lisanslarının çıkartılması ve müsabakalar öncesi talep edilmesi sağlanmalıdır
  5. Takım sayıları fazla olsa da Kırmızı Takım Beyaz Takım gibi ayırım yapmadan tüm takımlar birbirleri ile en az 2 maç yaptıktan sonra play-off ve final oynanması. Bu sebeple daha fazla maç yaparak sporcular deneyim sahibi olmalarının artırılıp gidilen turnuvalarda başarılarının arttırılması sağlanmalıdır
  6. Liglerin tarihi belli olur olmaz her kategoride en az 1 hazırlık turnuvasının yapılması.
  1. Ne yazık ki ilgili taleplerimizle alakalı ne istediğimiz toplantı randevusu verilmiş ne de yapılan fikstür görüşmesinde ve/veya 23 Kasım tarihinde gönderilen Yarışma Yönergesinde herhangi bir olumlu düzenleme yapılmıştır.
  2. Yarışma Yönergesinin 6.2.2 ve 8.1 maddelerinde kulüpler tarafından önerilen kısıtlama kurallarının kaldırılması önerileri dikkate alınmamış ve geçtiğimiz sezon gelişim liglerine 2 ay ara verilmesine sebebiyet veren ve uygulanamayan kurallar aynen devam ettirilmiştir hatta üzerine ağır para ceza yaptırımları da eklenmiştir.
  3. Kulüplerimizim talep ettiği gençlerin daha fazla maç yapmasıyla alakalı taleplerin hiçbirine de olumlu yanıt verilmemiştir.
  4. Basketbol Federasyonumuzun organize etmek durumunda olduğu Basketbolun vitrini de olan Pro Lig Erkekler ve Pro Lig Kadınlar ligleri ile ilgili fixtür belirsizliği halen devam etmekte ve liglerin diğer ligler gibi ne zaman başlayacağı belirsizliğini korumaktadır.
  5. Kulüplerimize gönderilen yönergelerde Pro lig Büyük Kadın ve Pro lig Büyük Erkek ligleri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı açıkça görülmektedir. Tüm bu olgular basketbol sporunun KKTC’de bir bilinmezlik içerisinde kaosa sürüklenmesine sebebiyet vermektedir.
  6. 16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan “Potanın Nabzı” programında Sessiz, mütevazı davranan yasaya hukuka saygılı kulüpler vardır diyerek birlikte hareket eden büyük çoğunluğa hakaret etmiştir. Basketbolun özüne dönülmesi ve konulan bu kuralların doğru olmadığını savunan, birlikte hareket eden insanlara “BİLGİSİZ insanların Basketbol Mühendisliği yapmasınlar, bu basketbola büyük zarar verir diyerek bizleri rencide etmiştir.
  7. Yine aynı programda Rakamsal Çoğunluğa inanıyorlarsa gelirler yarışırlar demesiyle bizler de Basketbol Federasyonunu ivedi bir şekilde Olağanüstü Genel Kurula davet ediyoruz.

Ayrıca 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 27. maddesi Genel Kurul Toplantı Tutanakları 2. bendinde yer alan Karar Defterinde kayıt altına alınan konuları ve Kulüp ve/veya dernek temsilcilerinin konuşmalarını içeren konuları ve bunlarla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve on beş (15) gün içerisinde Genel Kurula katılan tüm üyelere imza karşılığında verilir açık maddesi olmasına rağmen üzerinden iki (2) ay geçmiş ve bu tutanaklar kulüplere verilmemiştir.

 

  1. 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 3. bendinde yer alan Olağanüstü Toplantı talebi otuz (30) gün içerisinde gerçekleştirilir ve 4. bendinde yer alan Olağanüstü Genel Kurul “Basketbol Federasyon Başkanlığı ve Kurullarının Seçimi” yapılması gündemi olarak belirlenmesini tüzük gereği demokratik bir hakkımız olarak talep ederiz. 

 

GÜNDEM

  1. NİSAP
  2. DİVAN KURULUNUN OLUŞTURULMASI
  3. FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE OYLANMASI
  4. MALİ RAPORUN OKUNMASI VE OYLANMASI
  5. BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMASI
  6. BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMASI
  7. KAPANIŞ

 

Maddelerini de belirtti.

Basketbol federasyonunu Genel Kurula gitmesi için imza veren kulüpler YDÜ Spor Kulübü, DAÜ Spor Kulübü, LEVENT Koleji Spor Kulübü, SOYER Spor Kulübü, LGB Spor Kulübü, ADA Spor Kulübü, TED Koleji Spor Kulübü, ALSANCAK Spor Kulübü, Kıvılcım Spor Akademisi ve Actlanders Gençlik Derneği oldu.

imza.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu'dan Öztürk kardeşler, İzmir Aliağa Petkimspor’a22 Kasım 2023 Çarşamba 13:36
  • KTÖS’den Basketbol Şöleni22 Kasım 2023 Çarşamba 13:31
  • NBA'de LeBron James rekor kırdı22 Kasım 2023 Çarşamba 10:28
  • Soyer Oyuncuları, Türkiye’de Denendi..!21 Kasım 2023 Salı 08:50
  • KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni yapılıyor20 Kasım 2023 Pazartesi 11:23
  • Üniversiteler Federasyonu'nun düzenlediği Cumhuriyet Kupası’nda dostluk kazandı17 Kasım 2023 Cuma 11:02
  • Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği : "Basketbola ayrılan bütçe artırılmalı"16 Kasım 2023 Perşembe 11:28
  • Üniversitelerarası Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda program belli oldu12 Kasım 2023 Pazar 18:55
  • Basketbol Kulüpleri: "Ligler Bir An Önce Başlamalı Gençler Mağdur Edilmemelidir"08 Kasım 2023 Çarşamba 14:31
  • Basketbol'da KKTC, Türkiye ve Azerbaycan Üniversiteleri müsabakalar yapacak03 Kasım 2023 Cuma 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti