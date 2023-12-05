Basketbolda 10 Kulüp “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” için imza attı

Basketbol Federasyonu üyesi 10 Spor kulübü tüzük gereği Basketbolda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için imzaları attı.
Federasyona verilen metinde “Bizler aşağıda imza sahibi üye kulüp temsilcileri “Basketbol Federasyon Başkanlığı ve Kurullarının Seçimi” yapılması gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul talep etmekteyiz.” Denildi.
Kulüpler 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 1. bendinde yer alan üye kulüp ve/veya derneklerin üye tam sayısının üçte iki (2/3) yazılı talebi ile toplanır maddesine göre 10 kulübün imzası ile Federasyonu seçimli genel kurula götürmek için imzaları attı.
Kulüpler imza metninde;
- 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2. bendinde yer alan Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Buna göre gerek yazılı, gerekse sözlü olarak Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulundan aşağıdaki maddeler halinde yazılanları talep ettik.
- Yarışma yönergesindeki yaş kısıtlamaları kaldırılmalıdır.
- Yarışma Yönergesindeki en çok dakika kuralı kaldırılmalıdır.
- Koçlara en çok 2 takımla sahada bulunabilir kuralı kaldırılmalıdır
- Tüm sporcuların lisanslarının çıkartılması ve müsabakalar öncesi talep edilmesi sağlanmalıdır
- Takım sayıları fazla olsa da Kırmızı Takım Beyaz Takım gibi ayırım yapmadan tüm takımlar birbirleri ile en az 2 maç yaptıktan sonra play-off ve final oynanması. Bu sebeple daha fazla maç yaparak sporcular deneyim sahibi olmalarının artırılıp gidilen turnuvalarda başarılarının arttırılması sağlanmalıdır
- Liglerin tarihi belli olur olmaz her kategoride en az 1 hazırlık turnuvasının yapılması.
- Ne yazık ki ilgili taleplerimizle alakalı ne istediğimiz toplantı randevusu verilmiş ne de yapılan fikstür görüşmesinde ve/veya 23 Kasım tarihinde gönderilen Yarışma Yönergesinde herhangi bir olumlu düzenleme yapılmıştır.
- Yarışma Yönergesinin 6.2.2 ve 8.1 maddelerinde kulüpler tarafından önerilen kısıtlama kurallarının kaldırılması önerileri dikkate alınmamış ve geçtiğimiz sezon gelişim liglerine 2 ay ara verilmesine sebebiyet veren ve uygulanamayan kurallar aynen devam ettirilmiştir hatta üzerine ağır para ceza yaptırımları da eklenmiştir.
- Kulüplerimizim talep ettiği gençlerin daha fazla maç yapmasıyla alakalı taleplerin hiçbirine de olumlu yanıt verilmemiştir.
- Basketbol Federasyonumuzun organize etmek durumunda olduğu Basketbolun vitrini de olan Pro Lig Erkekler ve Pro Lig Kadınlar ligleri ile ilgili fixtür belirsizliği halen devam etmekte ve liglerin diğer ligler gibi ne zaman başlayacağı belirsizliğini korumaktadır.
- Kulüplerimize gönderilen yönergelerde Pro lig Büyük Kadın ve Pro lig Büyük Erkek ligleri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı açıkça görülmektedir. Tüm bu olgular basketbol sporunun KKTC’de bir bilinmezlik içerisinde kaosa sürüklenmesine sebebiyet vermektedir.
- 16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan “Potanın Nabzı” programında Sessiz, mütevazı davranan yasaya hukuka saygılı kulüpler vardır diyerek birlikte hareket eden büyük çoğunluğa hakaret etmiştir. Basketbolun özüne dönülmesi ve konulan bu kuralların doğru olmadığını savunan, birlikte hareket eden insanlara “BİLGİSİZ insanların Basketbol Mühendisliği yapmasınlar, bu basketbola büyük zarar verir diyerek bizleri rencide etmiştir.
- Yine aynı programda Rakamsal Çoğunluğa inanıyorlarsa gelirler yarışırlar demesiyle bizler de Basketbol Federasyonunu ivedi bir şekilde Olağanüstü Genel Kurula davet ediyoruz.
Ayrıca 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 27. maddesi Genel Kurul Toplantı Tutanakları 2. bendinde yer alan Karar Defterinde kayıt altına alınan konuları ve Kulüp ve/veya dernek temsilcilerinin konuşmalarını içeren konuları ve bunlarla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve on beş (15) gün içerisinde Genel Kurula katılan tüm üyelere imza karşılığında verilir açık maddesi olmasına rağmen üzerinden iki (2) ay geçmiş ve bu tutanaklar kulüplere verilmemiştir.
- 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 3. bendinde yer alan Olağanüstü Toplantı talebi otuz (30) gün içerisinde gerçekleştirilir ve 4. bendinde yer alan Olağanüstü Genel Kurul “Basketbol Federasyon Başkanlığı ve Kurullarının Seçimi” yapılması gündemi olarak belirlenmesini tüzük gereği demokratik bir hakkımız olarak talep ederiz.
GÜNDEM
- NİSAP
- DİVAN KURULUNUN OLUŞTURULMASI
- FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE OYLANMASI
- MALİ RAPORUN OKUNMASI VE OYLANMASI
- BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMASI
- BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMASI
- KAPANIŞ
Maddelerini de belirtti.
Basketbol federasyonunu Genel Kurula gitmesi için imza veren kulüpler YDÜ Spor Kulübü, DAÜ Spor Kulübü, LEVENT Koleji Spor Kulübü, SOYER Spor Kulübü, LGB Spor Kulübü, ADA Spor Kulübü, TED Koleji Spor Kulübü, ALSANCAK Spor Kulübü, Kıvılcım Spor Akademisi ve Actlanders Gençlik Derneği oldu.
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