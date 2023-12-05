Basketbolda 10 Kulüp “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” için imza attı

Basketbol Federasyonu üyesi 10 Spor kulübü tüzük gereği Basketbolda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için imzaları attı.

Federasyona verilen metinde “Bizler aşağıda imza sahibi üye kulüp temsilcileri “Basketbol Federasyon Başkanlığı ve Kurullarının Seçimi” yapılması gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul talep etmekteyiz.” Denildi.

Kulüpler 405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 1. bendinde yer alan üye kulüp ve/veya derneklerin üye tam sayısının üçte iki (2/3) yazılı talebi ile toplanır maddesine göre 10 kulübün imzası ile Federasyonu seçimli genel kurula götürmek için imzaları attı.

Kulüpler imza metninde;

405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2. bendinde yer alan Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Buna göre gerek yazılı, gerekse sözlü olarak Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulundan aşağıdaki maddeler halinde yazılanları talep ettik.

405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2. bendinde yer alan Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Buna göre gerek yazılı, gerekse sözlü olarak Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulundan aşağıdaki maddeler halinde yazılanları talep ettik.

405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2. bendinde yer alan Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Buna göre gerek yazılı, gerekse sözlü olarak Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulundan aşağıdaki maddeler halinde yazılanları talep ettik.

405/2020 sayılı Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 19. maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2. bendinde yer alan Kulüp ve/veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı talep nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Buna göre gerek yazılı, gerekse sözlü olarak Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulundan aşağıdaki maddeler halinde yazılanları talep ettik.

Liglerin tarihi belli olur olmaz her kategoride en az 1 hazırlık turnuvasının yapılması.

Liglerin tarihi belli olur olmaz her kategoride en az 1 hazırlık turnuvasının yapılması.

Liglerin tarihi belli olur olmaz her kategoride en az 1 hazırlık turnuvasının yapılması.

Liglerin tarihi belli olur olmaz her kategoride en az 1 hazırlık turnuvasının yapılması.

Takım sayıları fazla olsa da Kırmızı Takım Beyaz Takım gibi ayırım yapmadan tüm takımlar birbirleri ile en az 2 maç yaptıktan sonra play-off ve final oynanması. Bu sebeple daha fazla maç yaparak sporcular deneyim sahibi olmalarının artırılıp gidilen turnuvalarda başarılarının arttırılması sağlanmalıdır

Takım sayıları fazla olsa da Kırmızı Takım Beyaz Takım gibi ayırım yapmadan tüm takımlar birbirleri ile en az 2 maç yaptıktan sonra play-off ve final oynanması. Bu sebeple daha fazla maç yaparak sporcular deneyim sahibi olmalarının artırılıp gidilen turnuvalarda başarılarının arttırılması sağlanmalıdır

Takım sayıları fazla olsa da Kırmızı Takım Beyaz Takım gibi ayırım yapmadan tüm takımlar birbirleri ile en az 2 maç yaptıktan sonra play-off ve final oynanması. Bu sebeple daha fazla maç yaparak sporcular deneyim sahibi olmalarının artırılıp gidilen turnuvalarda başarılarının arttırılması sağlanmalıdır

Takım sayıları fazla olsa da Kırmızı Takım Beyaz Takım gibi ayırım yapmadan tüm takımlar birbirleri ile en az 2 maç yaptıktan sonra play-off ve final oynanması. Bu sebeple daha fazla maç yaparak sporcular deneyim sahibi olmalarının artırılıp gidilen turnuvalarda başarılarının arttırılması sağlanmalıdır

Tüm sporcuların lisanslarının çıkartılması ve müsabakalar öncesi talep edilmesi sağlanmalıdır

Tüm sporcuların lisanslarının çıkartılması ve müsabakalar öncesi talep edilmesi sağlanmalıdır

Tüm sporcuların lisanslarının çıkartılması ve müsabakalar öncesi talep edilmesi sağlanmalıdır

Tüm sporcuların lisanslarının çıkartılması ve müsabakalar öncesi talep edilmesi sağlanmalıdır

Koçlara en çok 2 takımla sahada bulunabilir kuralı kaldırılmalıdır

Koçlara en çok 2 takımla sahada bulunabilir kuralı kaldırılmalıdır

Koçlara en çok 2 takımla sahada bulunabilir kuralı kaldırılmalıdır

Koçlara en çok 2 takımla sahada bulunabilir kuralı kaldırılmalıdır

Yarışma Yönergesindeki en çok dakika kuralı kaldırılmalıdır.

Yarışma Yönergesindeki en çok dakika kuralı kaldırılmalıdır.

Yarışma Yönergesindeki en çok dakika kuralı kaldırılmalıdır.

Yarışma Yönergesindeki en çok dakika kuralı kaldırılmalıdır.

Ne yazık ki ilgili taleplerimizle alakalı ne istediğimiz toplantı randevusu verilmiş ne de yapılan fikstür görüşmesinde ve/veya 23 Kasım tarihinde gönderilen Yarışma Yönergesinde herhangi bir olumlu düzenleme yapılmıştır.

Yarışma Yönergesinin 6.2.2 ve 8.1 maddelerinde kulüpler tarafından önerilen kısıtlama kurallarının kaldırılması önerileri dikkate alınmamış ve geçtiğimiz sezon gelişim liglerine 2 ay ara verilmesine sebebiyet veren ve uygulanamayan kurallar aynen devam ettirilmiştir hatta üzerine ağır para ceza yaptırımları da eklenmiştir.

Kulüplerimizim talep ettiği gençlerin daha fazla maç yapmasıyla alakalı taleplerin hiçbirine de olumlu yanıt verilmemiştir.

Basketbol Federasyonumuzun organize etmek durumunda olduğu Basketbolun vitrini de olan Pro Lig Erkekler ve Pro Lig Kadınlar ligleri ile ilgili fixtür belirsizliği halen devam etmekte ve liglerin diğer ligler gibi ne zaman başlayacağı belirsizliğini korumaktadır.

Kulüplerimize gönderilen yönergelerde Pro lig Büyük Kadın ve Pro lig Büyük Erkek ligleri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı açıkça görülmektedir. Tüm bu olgular basketbol sporunun KKTC’de bir bilinmezlik içerisinde kaosa sürüklenmesine sebebiyet vermektedir.

16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan “Potanın Nabzı” programında Sessiz, mütevazı davranan yasaya hukuka saygılı kulüpler vardır diyerek birlikte hareket eden büyük çoğunluğa hakaret etmiştir. Basketbolun özüne dönülmesi ve konulan bu kuralların doğru olmadığını savunan, birlikte hareket eden insanlara “BİLGİSİZ insanların Basketbol Mühendisliği yapmasınlar, bu basketbola büyük zarar verir diyerek bizleri rencide etmiştir.