Basketbol'da Çetinkaya Açılış Kupası'ndan çekildi ama ligde olabilir

Açılış Kupası’nda bu gece oynanması gereken Çetinkaya – Marmara maçı oynanmayacak.

Çetinkaya’nın, Açılış Kupası’ndan çekildiğini Basketbol Federasyonu’na bildirmesi ile bu maç iptal edildi.

Sarı kırmızılıların bu kararın ardından Basketbol Federasyonu ile kulüp yönetimi arasında görüşmeler başladı.

Ligde olabilirler

Açılış Kupası’ndan çekilme kararı sonrasında Basketbol Federasyonu, Çetinkaya Kulübü ile temasa geçerek ligde olup olmayacakları konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Kulüp ile federasyon arasında yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ancak nihai kararın önümüzdeki günlerde belli olacağı gelen haberler arasında.

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