Basketbol'da Doğanöz Başkan adayı, Tüzünkan Koordinatör

Basketbol Federasyonu’nda 27 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek genel kurul öncesi camianın içinden bir isim olan Mehmet Doğanöz, başkan adaylığı müracaatında bulundu.
6 Eylül’de gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da Tahir Soyer başkanlığındaki Divan Kurulu aldığı karar doğrultusunda başkanlık seçimi gündem maddeli genel kurulun 27 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Başkanlığa aday olmak isteyen kişilerin 25 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Divan Kuruluna başvurabileceği belirtilirken, Mehmet Doğanöz adaylık için ilk başvuruyu yapan isim oldu. Ayrıca daha önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacağı açıklanan genel kurulun yeniden Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’na alındı.
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