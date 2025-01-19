Basketbol'da Gönyeli KOOP Bank'a hükmen mağlubiyet cezası gündemde!

KTSYD Kupasının 18 Ocak tarihinde oynanan Gönyeli KoopBank- Cortada Ada Spor maçına tam 3 kulüp kural hatası olduğu gerekçesi ile itirazda bulundu.

Basketbol'da Gönyeli KOOP Bank'a hükmen cezası gündemde!

Maç esnasında Ada Spor Kulübü başkanı Ercan Beşerler "2024-2025 sezonu Yarışma Yönergesi'ne " aykırı şekilde Gönyeli KOOPBANK koçu olarak sahaya çıkan Emrah Güven'in Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2 günlük antrenörlük seminerine katılmadığı ve semineri tamamlamadığı gerekçesi ile maça koç olarak çıkamayacağını, varakaya ismini yazamayacağını ve imza atamayacağı gerekçesi ile itirazda bulundu.

Ardından maçın bitmesi ile Larnaka Gençlerbirliği SK'de lisansı olan James Horacious Jr. Baker isimli oyuncunun sadece ismi kullanılarak ve de soy ismi kullanılmadan varakaya yazıldığı (James Horacious) ve maçta oynatıldığı ortaya çıktı. Bu konuda Federasyon tarafından kulübün yöneticilerinin de maçtan önce uyarıldığı da öğrenildi.

Ada Spor Kulübü lisansı başka bir kulüpte olan oyuncu oynatıldığı gerekçesi ile bir kez daha maç sonunda itiraz dosyaladı.

LARNAKA ve CANBULAT DA İTİRAZ ETTİ

Maç esnasında Larnaka Gençlerbirliği SK'nün de 2023-2024 ve 2024-2025 yıllarında lisansı LGB'de olan James Horacious Jr. Baker isimli oyuncunun Canbulat SK'ne kiralandığını 7 Ocak tarihinde Federasyona bildirdiği ve bu konuda kuralların uygulanmaması durumunda tazminat ödemek dahil maddi ve manavi zarar uğrayacağını belirten itiraz dilekçesini iletti.

Canbulat Spor Kulübü'nün de 7 Ocak tarihinde kadrosunda dahil ettiği James Horacious Jr. Baker'in Gönyeli KoopBank SK'de oynatılmasını kabul etmediğini ve bu konuda Federasyona itirazda bulunduğu öğrenildi.

20-0 HÜKMEN GÜNDEMDE

Yaşananlar sonrasında Ada Spor- Gönyeli Koop Bank maçı ile ilgili 20-0 hükmen kararının verilmesi bekleniyor.

Edinilen Biligiye göre Basketbol Federasyonu konu ile ilgili Pazartesi karar üretmesi bekleniyor.

ADA SPOR SALI GÜNÜ MAHKEMEYE GİDECEK

Diğer yandan maçla ilgili Ada Spor Kulübü'nün acil Yönetim Kurulu toplantısı yaptığı ve Pazartesi kararın hükmen yönünde çıkmaması durumunda Salı günü turnuvanın durdurulması ve maçla ilgili haklarını aramak için mahkemeye başvurma yönünde karar aldığı öğrenildi.

Ne oldu?

Gönyeli Galip, Ada maça itiraz etti

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Şenay Özşen

Cortado Adaspor: Parsa, İbrahim (4), Halil (14), Mert (13), Ulaş, Longley, Ömer (14), Melihcan (10), Uğur (3), amatör (2)

Gönyeli KoopBank: KERCEM (15), Fuat, Halil 11), James (2), Enver (2), Aykut (9), Redet (13), Doruk (15), BERKEM (6), Özer, Tan, Attila (6)

İlk periyot: 20-20

İlk yarı: 30-42

Üçüncü periyot: 49-60

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda Gönyeli KoopBank, Cortado Adaspor’u 79-60 mağlup etti.

Karşılaşmada üstün olan Gönyeli KoopBank olurken maçı 79-60 kazandı ancak maça Adaspor itiraz etti.

Basketbol Federasyonu tarafından tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilen Gönyeli KoopBank antrenörü Emrah Güven ile menejer Tayfun Kuyan maça çıkmaları nedeniyle Adaspor Kulübü Başkanı maça itiraz etti.

Maç işe ilgili karar Basketbol Federasyonu tarafından 20 Ocak pazartesi görüşülüp karar açıklanacak. Adaspor haklı bulunursa maç 20-0 lehine olacak ve yarı finale çıkacak.