Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk yarının son maçları oynanmaya devam ederken Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun yine kapalı olması nedeniyle federasyon maçları Güzelyurt Spor Salonu’na aldı.

Gönyeli – Base

Ligde 5 maçta 9 puanla ikinci sırada yer alan Gönyeli KoopBank bu gece saat 18.00’de ligde 4 maçta 4 galibiyeti bulunan üçüncü sıradaki Base Basketbol ile saat 18.00’de karşı karşıya gelecekler.

Soyer Aksu – Çetinkaya

Ligde bir galibiyetle altıncı sırada bulunan Soyer Aksu ise saat 20.00’de henüz galibiyeti olmayan ancak oynadığı maçlarda dikkat çeken Çetinkaya ile mücadele edecek.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.ASB 5 5 - 333 254 10

2.GÖNYELİ KOOPBANK 5 4 1 350 278 9

3.BASE BASKETBOL 4 4 - 293 254 8

4.CL G.BRİLİĞİ 5 2 3 303 369 7

5.C.ADASPOR 6 1 5 351 451 7

6.SOYER AKSU 4 1 3 224 250 5

7.ÇETİNKAYA 5 - 5 280 344 5