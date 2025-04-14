Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk yarının son maçları oynanmaya devam ederken Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun yine kapalı olması nedeniyle federasyon maçları Güzelyurt Spor Salonu’na aldı.
Gönyeli – Base
Ligde 5 maçta 9 puanla ikinci sırada yer alan Gönyeli KoopBank bu gece saat 18.00’de ligde 4 maçta 4 galibiyeti bulunan üçüncü sıradaki Base Basketbol ile saat 18.00’de karşı karşıya gelecekler.
Soyer Aksu – Çetinkaya
Ligde bir galibiyetle altıncı sırada bulunan Soyer Aksu ise saat 20.00’de henüz galibiyeti olmayan ancak oynadığı maçlarda dikkat çeken Çetinkaya ile mücadele edecek.
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.ASB 5 5 - 333 254 10
2.GÖNYELİ KOOPBANK 5 4 1 350 278 9
3.BASE BASKETBOL 4 4 - 293 254 8
4.CL G.BRİLİĞİ 5 2 3 303 369 7
5.C.ADASPOR 6 1 5 351 451 7
6.SOYER AKSU 4 1 3 224 250 5
7.ÇETİNKAYA 5 - 5 280 344 5
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