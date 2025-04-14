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Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç

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Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç
Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk yarının son maçları oynanmaya devam ederken Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun yine kapalı olması nedeniyle federasyon maçları Güzelyurt Spor Salonu’na aldı.

 

Gönyeli – Base
Ligde 5 maçta 9 puanla ikinci sırada yer alan Gönyeli KoopBank bu gece saat 18.00’de ligde 4 maçta 4 galibiyeti bulunan üçüncü sıradaki Base Basketbol ile saat 18.00’de karşı karşıya gelecekler.

 

Soyer Aksu – Çetinkaya
Ligde bir galibiyetle altıncı sırada bulunan Soyer Aksu ise saat 20.00’de henüz galibiyeti olmayan ancak oynadığı maçlarda dikkat çeken Çetinkaya ile mücadele edecek.

 

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 

TAKIMLAR                           O    G    M    AS    YS      P
1.ASB                                   5    5    -    333    254     10
2.GÖNYELİ KOOPBANK     5    4    1    350    278      9
3.BASE BASKETBOL          4    4    -    293    254       8
4.CL G.BRİLİĞİ                    5    2    3    303    369      7
5.C.ADASPOR                     6    1    5    351    451      7
6.SOYER AKSU                  4    1    3    224    250       5
7.ÇETİNKAYA                      5    -    5    280    344       5

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