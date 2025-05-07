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Basketbolda İskele'den müthiş geri dönüş! 63-43

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İskele Bitti Demeden Bitmez 63-43
Basketbolda İskele'den müthiş geri dönüş! 63-43

Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık
Caesar L.G.Birliği: Chi (17), Necmi, Hasan Kasap (12), Walker (3),I Can (3), Ovey (17), Hasan Debeş (3), Joshua, Hüseyin
Base Basketbol: Batuhan (9), Mazhar, Emeka (16), Günay (3), Bilal, Eric, Davidson (3), Kıyal (2)
1.periyot: 12-5
İlk yarı: 30-18
Üçüncü periyot: 51-31

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 9.hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği lig ikinci Base BasketbolU 63-43 yenerek play-off için iddiasını ortaya koydu.
İskele’de oynanan karşılaşmada bu yıl sakatlıklarla talihsizlik yaşayan  Caesar Larnaka Gençler Birliği iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta Base karşısında etkili oldu ve ilk yarıyı 30-18 önde kapattıktan sonra maç sonunda kadar farkı açarak salondan 63-43 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncü galibiyetini alırken, Base ikinci yenilgi ile tanıştı.
Maçta kırmızı siyahlılarda Ovey ve Chi etkili olan isimlerdi.

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