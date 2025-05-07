Basketbolda İskele'den müthiş geri dönüş! 63-43

Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık

Caesar L.G.Birliği: Chi (17), Necmi, Hasan Kasap (12), Walker (3),I Can (3), Ovey (17), Hasan Debeş (3), Joshua, Hüseyin

Base Basketbol: Batuhan (9), Mazhar, Emeka (16), Günay (3), Bilal, Eric, Davidson (3), Kıyal (2)

1.periyot: 12-5

İlk yarı: 30-18

Üçüncü periyot: 51-31

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 9.hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği lig ikinci Base BasketbolU 63-43 yenerek play-off için iddiasını ortaya koydu.

İskele’de oynanan karşılaşmada bu yıl sakatlıklarla talihsizlik yaşayan Caesar Larnaka Gençler Birliği iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta Base karşısında etkili oldu ve ilk yarıyı 30-18 önde kapattıktan sonra maç sonunda kadar farkı açarak salondan 63-43 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncü galibiyetini alırken, Base ikinci yenilgi ile tanıştı.

Maçta kırmızı siyahlılarda Ovey ve Chi etkili olan isimlerdi.