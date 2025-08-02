Basketbolda Kapsam Genişliyor: Yeni Sezonda Rekor Katılım

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarına ilişkin istatistikleri ve yeni sezona dair beklentileri paylaştı.

Nasıroğlu, 2023-2024 sezonunda 8 kategoride, 68 takım ve 753 sporcunun mücadele ettiğini; 2024-2025 sezonunda ise bu sayının 11 kategoriye, 111 takıma ve 1220 sporcuya yükseldiğini açıkladı. Sezonu 23 kulüp ile tamamladıklarını ifade etti.

2025-2026 sezonuna dair de bilgi veren Nasıroğlu, basketbola ilginin giderek arttığını belirterek, 2-3 kulübün daha lige katılmak üzere çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.