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Basketbol'da KOOP 1. Gençler Birliği 2. İşte puan durumu...

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Basketbol'da KOOP 1. Gençler Birliği 2. İşte puan durumu...
Basketbol'da KOOP 1. Gençler Birliği 2. İşte puan durumu...

Play-off’lar öncesinde klasman sıralamasındaki yerini belirleyecek maçta ALÜ karşısına çıkan Savoy Marmara, rakibini 79-66 mağlup etti.

Dengeli başlayan maçın ilk yarısını ALÜ 33-32 üstün tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Lefkoşa ekibi, üçüncü periyot sonunda çift haneli farka ulaştı. Son periyotta da oyun kontrolünü kaybetmeyen Savoy Marmara mücadeleyi 79-66 kazanarak klasmanı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Savoy Marmara’da Gökhun Gazioğlu 19, Refet Karamustafaoğlu 14 sayı üretirken, Fırat Ceylan 9 sayı 14 ribaunt ile maçı tamamladı.

ALÜ’de Isiaka Saliu 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

 

SON MAÇ ALÜ-GAÜ ARASINDA

Prolig’de klasmanın son maçında ALÜ ile GAÜ 8 Mayıs Pazartesi akşamı İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Saat 19.30’da başlayacak maçı GAÜ’nün kazanması durumunda play-off sıralamasını üçlü averaj belirleyecek.

 

PROLİG PUAN DURUMU:

Takım            O    G    M

1-Koopspor        8    8    -

2-Caesar G.Birliği    8    4    4

3-Savoy Marmara    8    4    4

4-Girne Amerikan Ü    7    3    4

5-ALÜ            7    -    7

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