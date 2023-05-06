Basketbol'da KOOP 1. Gençler Birliği 2. İşte puan durumu...

Play-off’lar öncesinde klasman sıralamasındaki yerini belirleyecek maçta ALÜ karşısına çıkan Savoy Marmara, rakibini 79-66 mağlup etti.
Dengeli başlayan maçın ilk yarısını ALÜ 33-32 üstün tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Lefkoşa ekibi, üçüncü periyot sonunda çift haneli farka ulaştı. Son periyotta da oyun kontrolünü kaybetmeyen Savoy Marmara mücadeleyi 79-66 kazanarak klasmanı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Savoy Marmara’da Gökhun Gazioğlu 19, Refet Karamustafaoğlu 14 sayı üretirken, Fırat Ceylan 9 sayı 14 ribaunt ile maçı tamamladı.
ALÜ’de Isiaka Saliu 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
SON MAÇ ALÜ-GAÜ ARASINDA
Prolig’de klasmanın son maçında ALÜ ile GAÜ 8 Mayıs Pazartesi akşamı İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Saat 19.30’da başlayacak maçı GAÜ’nün kazanması durumunda play-off sıralamasını üçlü averaj belirleyecek.
PROLİG PUAN DURUMU:
Takım O G M
1-Koopspor 8 8 -
2-Caesar G.Birliği 8 4 4
3-Savoy Marmara 8 4 4
4-Girne Amerikan Ü 7 3 4
5-ALÜ 7 - 7
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