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Basketbol'da Kulüplerden, federasyona istekler var

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BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı sezonun ilk programında divan başkanı Tahir Soyer ve yardımcısı Hakan Atatmtürk’ten çarpıcı açıklamalar geldi
Basketbol'da Kulüplerden, federasyona istekler var

BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı sezonun ilk programında divan başkanı Tahir Soyer ve yardımcısı Hakan Atatmtürk’ten çarpıcı açıklamalar geldi

 

9 KULÜP ISRARCI

Basketbolda 9 kulüp olmazsa olmaz isteklerini içeren maddeleri Basketbol Federasyonu’na verme hazırlığında BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı sezonun ilk programını dün akşam gerçekleştirdi.

Tahir Topaloğlu ve Tonguç Kotak’ın birlikte hazırlayıp sundukları programın konuğu Divan Başkanı Tahir Soyer olurken, divanda yardımcılığını yapan Hakan Atamtürk telefonla programa katıldı. Soyer, Kulüpler Birliği kuruluyor Tahir Soyer programda yaptığı açıklamada 9 kulüple birlikte Kulüpler Birliği’ni resmen kurarak harekete geçtiklerini belirtti.

Soyer bu arada 9 kulübün imza koyduğu ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’e iletecekleri istekleri olan kulüpler, hakem konusu, tüzük, liglerin statüleri gibi konularda 20’ye yakın maddeden oluşan istemlerini belirterek bu kesinlikle bir muhtura değildir açıklamasını yaptı.

Atamtürk’ten sert açıklamalar

Telefonla programa katılan divan başkan yardımcısı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Hakan Atamtürk ise yaptığı açıklamada “gelinen süreçte mesajın Mevlit ve ekibi tarafından alınmadığını belirterek, Kulüplerin birlikteliği Basketbolun düştüğü durumdan kurtulması için çok önemlidir. Bizlerin bir araya gelmesi bile federasyonu rahatsız etmiştir. Biz federasyonu sağduyuya davet ediyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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