  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Basketbolda şike iddiası; TBF inceleme başlattı

» »
Basketbolda şike iddiası; TBF inceleme başlattı
Basketbolda şike iddiası; TBF inceleme başlattı

Bodrum Karya Spor Kulübü yöneticisi Orhun Gencer, 22 Mart'ta oynanması planlanan Antalya Güneşi-Çeşme karşılaşması öncesi iki kulübü suçladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hukuk Kurulu'nun ise olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sözcü'den Devrim Demirel'in haberine göre, ING Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor’un başkanı Orbay Tuna, geçen şubat ayında “Hakemler, menajerler, hatta bazı yöneticiler, bahis çetelerinin baskısı altında. Utanılacak hakem kararları ve transferler bu yüzden fazla. Yasa dışı bahis, İddaa’nın önüne geçmiş. Herkes bunu fısıldıyor ama gündeme getiren yok” demişti.

1 ay sonra bu kez Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bodrum Karya Spor Kulübü yöneticisi Orhun Gencer, Çeşme Basketbol Başkanı Kemal Karakurt ile ilgili şike iddiaları ortaya attı. Antalya Güneşi Spor Kulübü'nü de suçlayan Gencer, “Hepinizden hesap soracağım. Bana açıkla, neden İddaa programına girmiyorsun” ifadelerini içeren paylaşımını bir süre sonra sildi. TBF Hukuk Kurulu, iddialar ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurup, Gencer’i 21 Mart Pazartesi günü elindeki bilgi ve belgelerle federasyona davet etti.

"Algı operasyonu"

Çeşme Basketbol Başkanı Karakurt, Gencer’in takımını kümede tutmak için algı operasyonu yaptığını ileri sürdü. Karakurt, 15 Ocak’taki Bodrum Karya-Çeşme maçından 2 ay sonra gece 01.00’de argo tabirlerle yazılan ifadelere dikkat çekti. Karakurt, “2 hafta önce Uludağ-Karşıyaka maçı ile alakalı da algı yaratmaya çalıştı. Sonra sildi. Ligde kalmak için tek umudu, Antalya-Çeşme maçından istediği sonucun çıkması” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Takımları, FIBA Müsabakalarından Men Edildi01 Mart 2022 Salı 22:45
  • Kobe Bryant kartı 2 milyon dolara satıldı25 Şubat 2022 Cuma 20:20
  • THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi24 Şubat 2022 Perşembe 22:50
  • Kobe Bryant'ın Isınma Tişörtü Açık Artırmada 277 Bin Dolara Satıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:45
  • Basketbol Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç İskele'de...23 Şubat 2022 Çarşamba 12:22
  • Erten kupayı kaldırdı21 Şubat 2022 Pazartesi 22:25
  • LeBron James: Oğlumun takımında oynayacağım20 Şubat 2022 Pazar 21:15
  • Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu Yenen Anadolu Efes Şampiyon!20 Şubat 2022 Pazar 19:00
  • Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 Mağlup Ederek Finale Yükseldi18 Şubat 2022 Cuma 22:40
  • Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef Maçına Tribünlerin Boşaltılması İçin Ara Verildi18 Şubat 2022 Cuma 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti