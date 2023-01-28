Basketbolda Tarihi Şampiyonluğu Kutladılar

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol ProLig Açılış Kupası Şampiyonluğunu Caesar Projects’in verdiği Şampiyonluk yemeği ile İskele Caesar’da kutladı.

Yemeğe Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş, Kulübün yönetim kurulu üyeleri, Caesar Projects Yöneticileri ve Şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı oyuncuları katıldı.

DESTEK DEVAM EDECEK

Yemekte konuşma yapan Caesar Projects yöneticisi Özkan Karağaç kulübe ve takıma desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Şampiyonluk ‘tan dolayı mutluluklarını belirtti.

HEDEF DEVAM ETMEK

LGB SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yemekte yaptığı konuşmada Yönetim Kurulu’nun ilk günden itibaren basketbol branşının gelişmesi için özverili çalışmalarda ve destekte bulunduğunu belirterek yönetim camia ve sporcuların kenetlendiğini, disiplinli çalışmanın sonucunda ise başarının geldiğini söyledi.

Hedeflerinin yakalanan başarıyı sürdürmek olduğunu belirten Yılmabaşar başta isim sponsoru Caesar Project ve takım antrenörü Hasan Kasap ile tüm oyunculara teşekkür etti.

ŞAMPANYA PATLATILDI

Yemekten Sonra Caesar Projects Yöneticileri Şampiyonluk şampanyası patlatarak şampiyonluğun İskele’ye hayırlı olmasını dilediler.

Fotoğraflar: Ersin Orkoz