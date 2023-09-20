Basketbol'da tüzük tamam, sıra başkan seçiminde...

Basketbol’da Genel Kurul 27 Eylül’de, yeni döneme doğru…

Başkan adayı çıkmaması nedeni ile ertelenen Basketbol federasyonu Genel Kurulunda Divan Başkanı Soyerspor’dan Tahir Soyel, yardımcıları ile KOOP’tan Talat Yalkut, YDÜ’den Hakan Atamtürk oldu.

Basketbol’da yeni dönem başlıyor. 6 Eylül tarihinde Kulüplerin yaptığı değişiklikler 27 Eylül’de genel kurulun tamamlanması ile yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Detay Kıbrıs Özel Haber

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ TAMAM

Bilindiği gibi 6 Eylül tarihinde yapılan Genel Kurul’da başkan adayı çıkmamış ve Genel Kurul 27 eylül tarihine ertelenmişti. 6 Eylül tarihindeki Genel Kurul’da kulüplerin yaptığı tüzük değişikliklerinin eski yönetimin tüm itirazlarına rağmen yasal olduğu ve Genel Kurul’un tamamlanması ile birlikte yürürlüğe gireceği kaydedildi.

11 HAKEM DÖNÜYOR

Basketbol’da yeni dönemle birlikte 11 hakemin de sahalara dönmeye hazırlandığı açıklanmıştı.

GEÇMİŞ DÖNEMDE HAKEMLER ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Basketbol’da özellikle son iki yıldır hakem konusu çok tartışılmıştı. Birçok maçta tartışmalar yaşanmıştı. Genel Kurulda sunulan hesaplara göre ise Federasyonun sadece hakemlere 400 Bin TL’ye yakın borcu bulunuyor.

YENİ DÖNEMDE GÖREV ALACAKLAR

Basketbol’da bunlar yaşanırken geçtiğimiz dönem Basketbol hakemliğini bırakan bir grup hakem de yeni dönem de görev alacaklarını açıkladılar.

Hakemlerin bir süre önce bir araya geldikleri ve yeni dönemde yeni bire ekibin yönetiminde yeniden parkeye dönme yönünde karar aldıkları belirtildi.

SIRDAR GÖREVE HAZIRIZ, TÜZÜNKAN VE EKİBİ İLE ÇALIŞIRIZ

Detay Gazetesi’ne konuşan tecrübeli Basketbol hakemlerinden Nusret Sırdar yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon hakemliği bırakmak zorunda kalan hakemler ile bir araya geldiklerini ve yeni dönemde görev alamaya hazır olduklarını belirtti.

11 TECRÜBELİ HAKEM OLARAK HAZIRIZ

Bu süreçte bizimle Ali Tüzünkan görüşme talebinde bulundu. 11 hakem olarak görüştük Ali Tüzünkan ve ekibi ile. Bize karşı yaklaşımı, deneyimli hakemler olarak bizi heyecanlandırıldı. Onun yönetiminin olacağı ortamda yeniden görev alma kararı aldık. Daha sonrasında da ben 11 hakemi temsilen her iki aday ile görüştüm. Yaptığımız görüşmeden bizimle uyum içerisinde çalışacağına inandığımız fikirlerimizi dikkate alacak ve huzurlu şekilde basketbola hizmet etmek isteriz.

Orhun Başkana karşı geçtiğimiz dönemlerde yaşananlardan dolayı onunla çalışmak istemediğimizi söyledik. Yaşanılanlardan büyük bir güvensizlik doğdu. Orhun Mevlit yönetimi yeniden göreve gelirse onunla çalışamayacağımızı kendisine de ilettim. Güven zedelendiği için çalışmayacağımızı söyledim.

Yeni dönemde yeni hakemler ile birlikte çalışıp yenilere abilik liderlik yapmak istiyoruz. Onlarla birlikte birkaç sene onları da yetiştirip Federasyon yönetimi ile uyum içerisinde çalışmak istiyoruz.

PROLİG 8 TAKIMLA OYNANACAK

Geçtiğimiz dönem zar zor 5 takımla Mart ayında başlayabilen ProLig, GAÜ’nün de ligden çekilmesi ile 4 takım kalmıştı. Mevcut Federasyon ALÜ’ye ise oy hakkı vermeyerek ProLig’de temsil edilen takım sayısını 3’e düşürdü.

Edinilen bilgilere göre ProLig’in yeni dönemde 8 takımla oynanması yönünde çalışmalar sürüyor. Yeni dönemle birlikte Lige girmek için yeni takımların hazırlıklara başladıkları öğrenildi.

YENİ DÖNEM İÇİN EKİP HAZIRLIĞI TAMAM

Yeni dönem için Yönetime aday olacak güçlü ekibin de Ali Tüzünkan ile birlikte hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Yeni ekibin adaylığını birkaç gün içerisinde basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

27 EYLÜL’DE GENEL KURUL TOPLANIP TAMAMLANACAK

Divan Başkanı Tahir Soyer 27 Eylül tarihinde saat 18.00’da olağanüstü genel kurulun KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşeceğini yer değişikliğinin sebebinin ise mekan kira ödemesi yaparak federasyona herhangi bir mali yükümlülük bırakmak istememeleri olacağını ifade etti.

48 SAAT KALA MÜRACAAT ALINACAK

Basketbol Federasyonu Divan Kurulu Başkanı Tahir Soyer, yaptığı açıklamada ilk olarak 24 saat kala başvuru kabul edeceklerini ifade etmişlerdi ancak yapılacak başvurularak değerlendirilip incelenebilmesine süre tanımak için 48 saat kala son başvuruyu kabul edebileceklerini bunu süresinin de 25 Eylül saat 17.00 olacağının altını çizdi.