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Basketbol'da Yunuslar'dan Halil Çetinyay bombası

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Basketbol'da Yunuslar'dan Halil Çetinyay bombası
Basketbol'da Yunuslar'dan Halil Çetinyay bombası

Caesar Larnaka Gençler Birliği kuruluşunun 90. yılında Basketbol'da vites artırdı, kulüp art arda transferler gerçekleştirdi.

Kırmızı – karalılar, Okofor ve Temur transferlerinden sonra genç yıldız Halil Çetinyay’ı da kadrosuna kattı.

Koopspor’da geçtiğimiz sezon hem A takımda hem de U20 takımında görev alan Halil, U20 Liginin en çok sayı üreten oyuncusuydu. Basketbolumuzun en önemli yıldız adaylarından Halil Çetinyay, 2023 – 2024 sezonunda basketbol ProLig’de şampiyonluk için mücadele edecek Larnaka Gençler Birliği Basketbol A Takımında görev alacağı imzayı attı. Genç yıldız 3 yıl boyunca kırmızı – kara renkler için mücadele edecek.

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