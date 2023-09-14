Basketbol'da Yunuslar'dan Halil Çetinyay bombası

Caesar Larnaka Gençler Birliği kuruluşunun 90. yılında Basketbol'da vites artırdı, kulüp art arda transferler gerçekleştirdi.

Kırmızı – karalılar, Okofor ve Temur transferlerinden sonra genç yıldız Halil Çetinyay’ı da kadrosuna kattı.

Koopspor’da geçtiğimiz sezon hem A takımda hem de U20 takımında görev alan Halil, U20 Liginin en çok sayı üreten oyuncusuydu. Basketbolumuzun en önemli yıldız adaylarından Halil Çetinyay, 2023 – 2024 sezonunda basketbol ProLig’de şampiyonluk için mücadele edecek Larnaka Gençler Birliği Basketbol A Takımında görev alacağı imzayı attı. Genç yıldız 3 yıl boyunca kırmızı – kara renkler için mücadele edecek.