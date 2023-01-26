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Basketbolun yeni büyüğü Caesar Larnaka Gençler Birliği

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Basketbolun yeni büyüğü Caesar Larnaka Gençler Birliği
Basketbolun yeni büyüğü Caesar Larnaka Gençler Birliği

Basketbolun yeni büyüğü Caesar Larnaka Gençler Birliği KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda Frutti Extra Final-Four’da final maçı büyük bir heyecan yaşatırken, şampiyon uzatmalarda belli oldu.

Koopspor ile Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin Atatürk Spor Salonu’ndaki randevusunda gülen taraf 57-53’lük skor ile Caesar G.Birliği oldu.

Başa baş maç uzatmaya gitti

Maçın ilk yarısında performansı ile öne çıkan İskele ekibi ilk periyodu 13-7, devreyi de 34-22 önde kapadı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Koopspor oldu ve üçüncü çeyrekte farkı kapayarak son periyoda 4 sayı geride girdi.

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Son periyot büyük bir heyecana sahne olurken maçın bitimine çok az bir süre kala 7 sayılık avantajını koruyamayan G.Birliği karşısında hücumlarda etkili olan Koopspor maçı 49-49’a getirerek uzatmaya taşıdı.

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Uzatma bölümümde canlanan G.Birliği mücadeleyi 57-53 üstün tamamladı ve açılış kupasının sahibi oldu. Mücadeleyi 14 sayı 26 ribaunt ile tamamlayan Ayomikun Omah bu performansı ile en değerli oyuncu ödülünü de alırken, James Baker 18 sayı 7 ribaunt üretti.

Koopspor’un en etkili oyuncusu 18 sayı, 10 ribaunt ile maçı tamamlayan Ali Erdem Tiryakioğlu oldu En değerli oyuncu Omah Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde ikinci Koopspor’a kupasını Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü takdim etti.

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Finalin en değerli oyuncusu G.Birliği’nden Ayomukin Omah seçilirken, ödülünü sponsor Frutti Extra’nın bağlı bulunduğu şirketin direktörü Ekin Adademir’den aldı.

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Şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı kaptanı Hasan Kasap şampiyonluk kupasını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in elinden alırken, başarıyı takım arkadaşları ile birlikte kupayı kaldırarak kutladı.

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