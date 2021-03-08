Başpiskopos Hrisostomos “Etnik Yok Oluş” Uyarısı Yaptı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, “Kıbrıs sorununda izlenen yola dikkat edilmezse Kıbrıslı Rumların etnik yok oluşla karşı karşıya kalacağı” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki mevcut durumu yasallaştırma ve Kıbrıs’ın doğal zenginliklerini yağmalama yönündeki niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu” iddia etti.

Kıbrıs sorununda gidişata dikkat edilmemesi durumunda “etnik yok oluşla karşı karşıya kalınacağı” iddiasında da bulunan Hristosomos, Güney Kıbrıs’a koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlama ve yapılan testlerin bir grup insan tarafından protesto edilmesine de değindi.

Hristostomos, söz konusu protestoların “mantıksızlık gösterisi” olduklarını belirterek “işgal güçlerinin kabul edilemez talepleri için ise hiçbir gösteri yapılmadığı” eleştirisinde bulundu.