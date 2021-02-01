BASS Ali Başman’ı Eleştirdi

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, işadamı Ali Başman’ı, kamu çalışanlarından kesinti yapılması yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, işadamı Ali Başman’ı, kamu çalışanlarından kesinti yapılması yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.

Ali Yeltekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ali Başman’ın kapanma döneminde işlemeyecek olan ve geliri olmayacak olan özel sektör çalışanlarına verilmek üzere kamu çalışanlarından geri ödemesiz kesinti yapılması önerisi karşısında halktan özür dilemesi ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu’ndan ihraç edilmesi gerektiğini” söyledi.