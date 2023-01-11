Baştan sona çekişmeye sahne olan maçı Koopspor kazandı

Maç boyunca liderlik tam 9 kez değişti...

Atatürk Spor Salonu’nda baştan sona çekişmeye sahne olan maçta Koopspor, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 36-30 önde geçti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Ceasar Larnaka Gençler Birliği oldu.

Ceasar Larnaka Gençler Birliği üçüncü periyotta öne geçse de son bölümde daha iyi oynayan Koopspor rakibine izin vermedi ve mücadeleyi 79-69’luk sonuçla kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Gençler Birliği’nde Chi 19 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle “double double” yaptı. Oyuncu 22 verimlilik puanıyla maçın adamı oldu. Karşılaşmanın kazananı Koopspor’da ise Erdem ve Timur 16’şar sayıyla galibiyette rol oynarken takımda İhsan ve Doğukan itirazları sebebiyle hakemler tarafından diskalifiye edildi.