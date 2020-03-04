Batı'nın güzellik anlayışına meydan okuyan '1970 Dünya Güzellik Yarışması' beyaz perdeye aktarıldı

İngiltere'de yayınlandığı döneme damgasını vuran 1970 Dünya Güzellik Yarışması (Miss World) beyaz perdeye aktarıldı.

Philippa Lowthorpe'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Misbehaviour" filmi, 1970 yılında düzenlenen ve ilk kez siyahi bir kadının kazandığı dünya güzellik yarışması finalinde yaşananları dramatize ediyor.

60'lı ve 70'li yıllarda dünya güzellik yarışması İngiltere'de dönemin en çok izlenen yayınlarından biriydi. Öyle ki yarışma, o dönemde yükselişe geçen feminist hareketin de hedefi haline geldi.

1970'deki yarışmanın finali Londra'dan canlı yayınlanıyordu. Gösteri sırasında Kadın Kurtuluş Hareketi üyeleri yayını basarak bir süreliğine durmasına neden oldu.

Yarışma yeniden başladığında bu kez herkesi şaşırtan bir başka gelişmeye sahne oldu: Yarışmanın birincisi Grenada'dan siyahi yarışmacı Jennifer Hosten olmuştu. İlk kez Afrika kökenli bir kadın yarışmayı kazanmıştı.

Yarışmanın sonucu günler süren protestoları başlattı. Favori gösterilen İsveçli katılımcının 4. sırada yer alması ve Afrika kökenli bir kadının taç kazanması nedeniyle organizatörler "hile yapmakla" suçlandı.

"Misbehaviour", finalde yaşananları feminist aktivistler ve yarışmanın kazananı Hosten'ın perspektifinden anlatıyor.