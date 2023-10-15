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Batminton'da Meyra-Laren-Erk-İlhan-Kuzey-Mehmet Türkiye’de Ana Tabloda

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Türkiye'nin Çorum ilinde  düzenlenen U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında Meyra Baştaş, Laren Dilek, Erk Güneşer, İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Mehmet Z. Harmancı Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.
Batminton'da Meyra-Laren-Erk-İlhan-Kuzey-Mehmet Türkiye’de Ana Tabloda

Türkiye'nin Çorum ilinde  düzenlenen U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında Meyra Baştaş, Laren Dilek, Erk Güneşer, İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Mehmet Z. Harmancı Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında 8 bayan 8 erkek sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor. 4 gün boyunca 756 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız toplam 26 galibiyet almayı başarırken 6 sporcumuz da 3 kategoride Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Milli Sporcularımız Meyra Baştaş ve Laren Dilek çift bayanlar kategorisinde, Erk Güneşer ve Kuzey Serinyürek Tek Erkekler kategorisinde,  İlhan Ercan partneri Erk Güneşer ile ve Mehmet Harmancı partneri Kuzey Serinyürek ile çift erkekler  kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Ülkemizde her geçen gün Badminton sporu yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ederken Türkiye deki turnuvalarda da güzel sonuçlar gelmeye devam ediyor. 11-15 Ekim 2023 tarihinde Çorumda  başlayan U15 Şampiyonasında maçlarını oynayan U15 Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor.

Başkanımız Deniz başarılarımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve edecektir. 

U15 Milli Takımının göstermiş olduğu performanstan çok memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, tüm sporcularımızın ve Kafile sorumlumuz Vasfiye Şahali ile antrenörümüz Serkan Bolkaner'in başarılarını kutladı. Ayrıca ana tabloya kalan sporcuları tebrik ederken kafilede bulunan sporcular (Berk Denerel, Eray Merttürk, Sami Tenekeci, Erin Bolkaner, Beril Erşangil, Jasmin Seçkiner, Milay Salim, Gökçe Mansuroğlu, Azra Kayıkoğlu ve Serin Adışanlı'ya) da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti. Başkan Deniz, ayrıca Badminton Milli Takım Ana Sponsoru Modda Cosmetics  direktörü Sayın Murat Tenekeci' ye de verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 

Antrenör Serkan Bolkaner de yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

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