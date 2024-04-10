  • BIST 9814.19
  • Altın 2443.611
  • Dolar 32.2362
  • Euro 34.9882
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Bayram süresince hava nasıl olacak?

» »
Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan bugün hava parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak. Sıcaklık 27-27 derece dolaylarında seyredecek. Bayramın ikinci gününde ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.
Bayram süresince hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre bölge, 15 Nisan Pazartesi'ye kadar alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ercan’da uçuşlar aksadı, 2 uçak iniş yapamadı!09 Nisan 2024 Salı 15:51
  • Geçitköy ve Alsancak bölgesinde yağışlar nedeniyle trafik aksıyor...09 Nisan 2024 Salı 14:18
  • Polisten yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücülere uyarı09 Nisan 2024 Salı 13:14
  • Beklenen ödeme yapıldı09 Nisan 2024 Salı 13:11
  • Maliye Bakanı Berova: Bayram, Sevinç ve Neşe Demek, Bir Arada Olmaktır09 Nisan 2024 Salı 13:10
  • Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü09 Nisan 2024 Salı 12:26
  • Zorlu Töre: Bayramı coşku ve heyecanla kutluyoruz...09 Nisan 2024 Salı 12:04
  • Ataoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı09 Nisan 2024 Salı 11:52
  • Dinçyürek: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Duygularını Güçlendirelim09 Nisan 2024 Salı 11:20
  • Bakan Oğuz, bayram mesajında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı09 Nisan 2024 Salı 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti