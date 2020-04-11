Beatles’ın Hey Jude şarkısının el yazısı sözleri 910 bin dolara satıldı

Britanyalı Beatles grubunun en sevilen ve tanınmış şarkılarından ‘Hey Jude’un el yazısı sözleri, açık artırmada 910 bin dolara (6.1 milyon lira) alıcı buldu.

1968’de kaydı yapılan, kariyerine solo devam eden Paul McCartney’nin kaleme aldığı şarkı sözleri, ABD’nin New York kentindeki müzayede evi Julien’s Auctions tarafından ‘corona’ nedeniyle online düzenlenen açık artırmada tahmin edilenden dokuz kat yüksek fiyata satıldı.

Müzayede evinin eksperlerinden Jason Watkins, McCartney’nin, stüdyoda kayıt sırasında yazdığı şarkı sözlerinin çok değerli ve eşine ender rastlanan bir ‘parça’ olduğunu söyledi. Watkins, şarkının John Lennon-Paul McCartney ortaklığı adı altında kayda geçtiğini anımsattı.

Nisan 1970’de yollarını ayıran grubun dağılmasının 50’nci yılında, Beatles’a ait 250’yi aşkın eşyanın satıldığı açık artırmada, 1980’de New York’ta öldürülen üyesi John Lennon’ın ve eşi yoko Ono’nun çizimi 93 bin 750 dolara (627 bin 890 lira) satıldı.

Ringo Starr’ın Britanya’nın başkenti Londra’daki Abbey Road Stüdyoları’nda kayıt sırasında kullandığı bir kül tablası 32 bin 500 dolara (217 bin 700 lira), Liverpoollu grubun ünlü olmadan sahneye çıktıkları mekandaki ‘ahşap sahne’ ise 25 bin 600 dolara (171 bin 456 lira) alıcı buldu.