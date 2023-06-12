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Belçika’da “ısı dalgası” uyarısı

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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, yüksek seyreden sıcaklıklar ve son haftalarda yağış görülmemesi üzerine "ısı dalgası" uyarısında bulundu.
Belçika’da “ısı dalgası” uyarısı

Kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Belçika’nın başkenti Brüksel’de sıcaklık hafta sonu 31 dereceyi aştı.

Ülkenin en yüksek rakımlı Ardennes bölgesinde de sıcaklık 25-27 derece seviyesinde ölçüldü. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, “ısı dalgası” uyarısı yaptı ve “sarı kod” alarmı verdi.

Ozon kirliliğinin de yüksek olacağını belirten Enstitü, Ozon Sızıntısı Planı’nı aktive etti.
Söz konusu uyarı seviyesi, genel halkın yanı sıra sağlık ve kişisel bakım uzmanlarını bilgilendirmeye, özellikle bakıma muhtaç kişiler için gerekli önlemleri almalarını sağlamaya hizmet ediyor.

Sıcaklıkların ve kuru havanın en az bir hafta daha sürmesi bekleniyor. Ülkede bahar mevsiminde güneşli bir gün yaşanmamış, sıcaklık normalin neredeyse 10 santigrat derece altında seyretmişti. Böylece ülkede bahar yaşanmadan yaz mevsimine geçilmiş oldu.

Yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği, doğa ve ormanlık alanlarda yangın riskini de artırıyor. Mayısın sonundan bu yana Flaman bölgesinde bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacak yangın tehlikesi olan “sarı kod yürürlükte bulunuyor. 30 Mayıs’ta Almanya sınırı yakınında çıkan yangında, 170 hektar ormanlık ve sazlık alan zarar görmüştü. 

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