BELEDİYE BAŞKANLARI DAÜ’DE EŞİTLİK VE SOSYAL ADALETİ KONUŞTU

DAÜ’de düzenlenen panelde Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Lefke Belediye Başkanları, eşitlik ve sosyal adalet konusunu ele aldı. Öğrencilere deneyimlerini aktaran başkanlar, adalet ve fırsat eşitliği konularında önemli mesajlar verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DAÜ’DE “EŞİTLİK VE SOSYAL ADALET” KONUSUNU ELE ALDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Lefke Belediye Başkanlarının katılımıyla DAÜ’de bir panel gerçekleştirildi. 12 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde DAÜ mezunları olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanı sıra ev sahibi belediye olarak Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay “Eşitlik ve Sosyal Adalet” konusunu ele aldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte KKTC Milletvekili Teberrüken Uluçay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

“Öğrenciler İçin Önemli Bir Rehber”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında yerel yönetimlerin eşitlik ve sosyal adaletin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yaparak, belediye başkanlarının deneyimlerinin öğrenciler için önemli bir rehber olacağını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, yerel yönetimlerin toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunma, kaynakları adil dağıtma ve sosyal adaleti sağlama sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Panelin, belediyecilik gibi sosyal sorumluluk gerektiren alanlara ilgi duyan öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek, panelin verimli ve ilham verici bir deneyim olmasını temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler deneyimli belediye başkanlarıyla bir araya gelerek yerel yönetimlerde eşitlik ve sosyal adalet kavramlarının nasıl uygulandığı konusunda bilgi aldı.

“Yeniden Ayağa Kalkmak Mümkün”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, panelde belediyecilik hakkında bilgiler vererek kendi deneyimlerinden örnekler paylaştı. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, hayatın her alanında affetmenin önemine değinen Dr. Uluçay, öncelikle kişinin kendisini affedebilmesi gerektiğini vurguladı. Kişilerin hem kendilerini hem de başkalarını affetmeyi öğrenmeleri gerektiğini belirten Dr. Uluçay, hayatın iniş çıkışlarla dolu olduğunu ve yere düşüldüğünde yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu ifade etti.

“Lefke Kıbrıs’taki en eski Türk Belediyesidir”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, panelde DAÜ’nün ilk mezunlarından biri olduğunu belirterek, mezuniyet sonrası tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Belediyeciliğe ilgi duyan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Kaya, başkanlık dönemiyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Lefke’nin Kıbrıs’taki en eski Türk belediyesi olduğunu vurgulayan Kaya, Lefke’nin tarihi, kültürel yapısı ve belediyecilik açısından taşıdığı önem üzerinde durdu. Ardından, bölgenin gelişimi ve yönetimi konusunda kazandığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

“Bilinçli ve Kararlı Olmak Önemli”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, panelde adalet ve eşitlik için öğrencilik yıllarından itibaren mücadele ettiğini vurgulayarak, ülkede adaletsizlik ve sosyal eşitsizliğin var olduğuna değindi ve bu tür sorunlarla mücadelede bilinçli ve kararlı olmanın önemini öğrencilerle paylaştı. Harmancı, Sosyal Belediyecilik hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, adaletin vergiden başladığının altını çizdi. Kuzey Kıbrıs’taki emlak vergilerinde düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Harmancı, bu konunun sosyal adalet açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Empati Yeteneği Yüksek Bireyler Toplum Üzerinde Etkili Olur”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşmasında DAÜ’den mezun olduktan sonraki iş hayatına dair deneyimlerini paylaştı. Belediyeciliğin halkla iç içe olma şansını sunduğunu belirten Sadıkoğlu, bunun sektörün gerektirdiği önemli bir rol olduğunu vurguladı. Halkın içinde olmanın, belediye başkanlığına katkı sağladığını ifade eden Sadıkoğlu, empati yeteneği yüksek bireylerin toplum üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Fırsat eşitlikleri konusunda belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Sadıkoğlu, halkın yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti. Belediyecilikteki başarının, halkla yakın ilişkiden geçtiğini vurgulayan Sadıkoğlu, doğru hizmetin siyasi rozetlerin dışarıda bırakılmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.

Öğrencilerden gelen soruların da yanıtlandığı panelin ardından, Prof. Dr. Kılıç tarafından moderatör ve konuşmacılara teşekkür plaket takdim edildi.