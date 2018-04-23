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Benli’nin başkanlığına 'Tüzük' engeli

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KKTC’de görev yapan 28 Belediyenin başkan adaylarının yarışacağı 24 Haziran tarihi ile ilgili olarak geri sayım başladı...
Benli’nin başkanlığına 'Tüzük' engeli

Taner ULUTAŞ

Seçim öncesinde partilerde adaylarını yetkili kurullarında belirlemeye başladı. Partiler genellikle eski belediye başkanları ile seçime katılmayı düşünürken, parti adına yarışamayacak olan bazı başkan adaylarının bağımsız olarak seçime katılma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Esentepe dışında seçime eski başkan adayları ile katılmayı hedeflerken, Mehmetçik ve Değirmenlik Belediyeleri ile ilgili henüz bir karar vermemeleri kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Belediye Başkanı olarak yeniden seçime katılacağı açıklanan Ahmet Benli ile ilgili bazı tüzük maddeleri kafaların karışmasına neden oldu. Ahmet Benli ile Gönyeli’deki Belediye Başkanlığı seçimine katılmayı düşünen ve alınan kararı da açıklayan Cumhuriyetçi Türk Partisinde Yerel Seçim Tüzüğündeki bazı maddelerin gözden kaçtığı düşünülüyor.

25 Haziran 2006 Seçimlerinde Gönyeli halkı tarafından Belediye Başkanı olarak seçilen ve 29 Haziran 2006‘dan beri Gönyeli Belediye Başkanı olarak Gönyeli halkına hizmet vermekte olan Benli’nin, CTP Yerel Seçim tüzüğüne göre tekrar başkan adayı olamayacağı belirtiliyor.

Ahmet Benli’nin tekar aday olması için tüzük tadilatı gerekirken, bunun yapılıp yapılmayacağı da bilinmiyor.

CTP’nin Yerel Seçimler Tüzüğünün 38’nci maddesinin (d) bendi, bir kişi ardışık olarak üç (3) dönem belediye başkanlığı görevi yapmış ise belediye başkanlığı adaylığına baş vuramaz der.

Tarafsız gözlemciler 2006 tarihinden beridir üç dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Benli, tüzük engeli bir çeşitte giderilmezse başkan adayı olamayacağına vurgu yapıyor. Tüzüğün tadil edilmesine gidilerek bu engelin giderilmesi gerektiği, tüzüğün tadil edilmemesi durumunda da Ahmet Benli’nin başkan adaylığının düşürülmesi gerektiği ifadesinde bulundular.

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Ahmet Benli Kimdir:1957’de Gönyeli’de doğdu. İlköğrenimini Gönyeli’de, orta öğrenimini Lefkoşa’da, yüksek öğrenimini Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’nda tamamladı. Birçok alanda seminer ve kurs programlarına katıldı. 20 yıl elektronik ve bilgisayar öğretmenliği yaptı. Gönyeli İlkokulu okul aile birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Gönyeli Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev aldı. 25 Haziran 2006 Seçimlerinde Gönyeli halkı tarafından Belediye Başkanı olarak seçildi ve 2006’dan beri Gönyeli Belediye Başkanı olarak Gönyeli halkına hizmet veriyor. İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.

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